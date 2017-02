ΓΙΑ EUROGROUP

Ξυδάκης: Εκβιασμός με... «take it or leave it»

«Ροκανίζουν το χρόνο για να στριμώξουν τη χώρα. Η χώρα πρέπει όμως να μείνει όρθια και να διεκδικήσει αυτά που μπορεί και αυτά που χρειάζεται», δήλωσε ο Νίκος Ξυδάκης στον ραδιοσταθμό real εν όψει της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup.

Στο ερώτημα αν ανησυχεί ότι και εφέτος θα αναγκαστεί η χώρα να φτάσει στο παρά ένα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Υπάρχει ένας εκβιασμός. Σου λέει "take it or leave it", αυτό είναι τώρα και μετά θα είναι χειρότερα. Αυτό είναι εκβιασμός δεν είναι στάση εταίρου. Έχει αποδειχθεί όμως ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια να κερδίσεις και το κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση κάθε λογικός άνθρωπος αυτό θα έκανε, θα διεκδικούσε να πάρει το σωστό».