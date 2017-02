ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι είπαν Τσίπρας και Λαγκάρντ: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν

Την τακτική της “μετάθεσης του ελληνικού προβλήματος για αργότερα” (“to kick the can down the road”), προκρίνουν όλες οι πλευρές της ελληνικής κρίσης, καθώς συνειδητοποιούν ότι τα “θέλω” των δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης οδηγούν σε πλήρες αδιέξοδο.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και συζήτησε το πρόβλημα προωθώντας μία “πολιτική λύση”. Ή κ. Λαγκάρντ επέμενε στις θέσεις της και στην απόλυτη τήρηση των κανόνων του ΔΝΤ. Ο Πρωθυπουργός και η γενική διευθύντρια δεν υποχώρησαν από τις γνωστές θέσεις τους.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε μία σχετική κατανόηση μεταξύ της κ. Λαγκάρντ και της Καγκελαρίου της Γερμανίας, Αγκελα Μέρκελ, εν τούτοις η κατάσταση είναι όπως και πριν τη συνάντηση, τόνισαν ενημερωμένες πηγές. Βασικά, μας είπαν, “βρισκόμαστε ενώπιον ενός αδιεξόδου” και απαιτούνται υποχωρήσεις απ’ όλες τις πλευρές, ειδικά απότην ελληνική κυβέρνηση, για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να προχωρήσουν οι συζητήσεις για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και της ελάφρυνσης χρέους, η οποία δεν θα επιτευχθεί πριν από τις εκλογές στη Γερμανία.

Πηγή:mignatiou.com