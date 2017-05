ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΒΒΕ

Επίθεση Μητσοτάκη για το χρέος: Άλλη μια απάτη ή άλλη μια αυταπάτη;

Ευθύνες τόσο προς την Κυβέρνηση όσο και προς τους δανειστές σε ό,τι αφορά στην ρύθμιση του ελληνικού χρέους, επέρριψε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος. Ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στο Eurogroup προχθές, δυστυχώς, είχαμε αρνητική εξέλιξη. Μια συνεδρίαση χωρίς κατάληξη: Δεν δόθηκε, δεν ιχνογραφήθηκε καν, η λύση για το χρέος. Δεν δόθηκε φύλλο πορείας για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το γνωστό QE … Όλα αυτά, ενώ ο πρωθυπουργός προεξοφλούσε δημοσίως απρόσμενα θετικές εξελίξεις. Too good to be true, δεν θα μεταφράσω τα αγγλικά. Φαντάζομαι ότι ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι η φράση αυτή είναι γνωστή στο Πανελλήνιο. Αυτό που είναι άγνωστο είναι από πού αντλούσε την αισιοδοξία του. Άλλη μια απάτη ή άλλη μια αυταπάτη; … Έχω καταστήσει σαφές προς όλους, εντός και εκτός Ελλάδας, ότι η λύση για το χρέος και η ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αποτελούν αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Έχουν καταστεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη εξόδου της χώρας από την κρίση. Και δεν επιτρέπεται σήμερα στους Ευρωπαίους εταίρους, η μειωμένη αξιοπιστία της σημερινής Κυβέρνησης να αποτελεί άλλοθι για να μην τηρούν τις δικές τους δεσμεύσεις. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012 που καθόρισε την ανάγκη να γίνουν επιπρόσθετες παρεμβάσεις στο ελληνικό χρέος. Η συμφωνία αυτή θα είχε ολοκληρωθεί αν ο κ. Τσίπρας δεν έριχνε, στα τέλη του 2014, την τότε Κυβέρνηση. Τώρα οι κυβερνώντες προσπαθούν να εξασφαλίσουν για τη χώρα τα αυτονόητα».

«Από την αναξιόπιστη Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ζητούνται νέα σκληρά μέτρα, που γίνονται σκληρότερα, γιατί η Κυβέρνηση καθυστερεί εδώ και μήνες τη διαπραγμάτευση», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Θυμάμαι που βρισκόμουν εδώ, σε αυτό το βήμα, πριν ένα χρόνο, και ζητούσαμε την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αν είχε κλείσει τότε, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα μέτρα που θα μας ζητούσαν θα ήταν πολύ λιγότερα. Για να την κλείσει τελικά ξημερώματα πάντα με τους χειρότερους όρους … Είναι, λοιπόν, σαφές ότι αυτή η Κυβέρνηση βάζει τη χώρα όλο και πιο βαθιά σε κρίση. Κρίση οικονομική. Κρίση διαχειριστική. Κρίση πολιτική. Κρίση ηθική. Κρίση θεσμική. Φόροι στους επαγγελματίες και περικοπές συντάξεων. Κομματικοί διορισμοί και πολιτικές επιδομάτων. Πιέσεις και εκβιασμοί στη Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην απόπειρα του κ. Τσίπρα να χτίσει νέα διαπλοκή ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε: «Επιχειρείται, σε κοινή θέα, μια ωμή παρέμβαση στο χώρο των Μ.Μ.Ε. Με τα λεφτά της νέας διαπλοκής και με τα υλικά της παλιάς. Τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, με αφετηρία μια προκλητική φωτογραφική τροπολογία για χάρισμα προστίμου πολλών εκατομμυρίων, είναι πρωτοφανή και συνιστούν τεράστιο σκάνδαλο. Ο κ. Τσίπρας χτίζει μεθοδικά τη δική του διαπλοκή. Τον προειδοποιούμε, όμως. Αυτός και οι νέοι συνοδοιπόροι του θα μας βρουν απέναντι. Αυτοί χαρίζουν πρόστιμα. Εμείς δεν θα τους χαριστούμε. Διότι στην Ελλάδα - και θέλω να το τονίσω αυτό - σε εσάς που εκφράζετε την υγιή ελληνική επιχειρηματικότητα, εμείς οραματιζόμαστε μια χώρα στην οποία κανείς επιχειρηματίας δεν θα χρειάζεται να αποκτήσει πρόσβαση σε Μ.Μ.Ε. για να προστατέψει τα συμφέροντά του. Τα συμφέροντα της χώρας δεν είναι ταυτισμένα με τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Και η απομάκρυνσή τους από την εξουσία είναι αναγκαία πολιτική προϋπόθεση για να κάνει η χώρα μας το μεγάλο άλμα στο μέλλον».

Ο κ. Μητσοτάκης, κατήγγειλε την Κυβέρνηση ότι την ίδια ώρα που αυξάνει τους φόρους προσπαθεί να στήσει ένα νέο πελατειακό Κράτος, σημειώνοντας ανάμεσα στα άλλα: «Η πολιτική που επέλεξαν οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με την ανοχή, δυστυχώς, των πιστωτών μας, βάζει την οικονομία σε στασιμότητα και σε παρακμή και κρατά τη χώρα εκτεθειμένη σε κινδύνους. Το βάρος των φόρων φέρνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμέτωπα με το φάσμα της χρεοκοπίας, αυξάνει τα κίνητρα για φοροδιαφυγή και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα. Την ίδια στιγμή, δεν γίνεται καμία ουσιαστική προσπάθεια - και θα επιμείνω σε αυτό - εξορθολογισμού και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών. Αντίθετα, στήνονται νέες κρατικές δομές αμφίβολης χρησιμότητας και αυξάνονται οι αριθμοί των συμβασιούχων στο Δημόσιο. Είναι μία σκόπιμη προσπάθεια να στηθεί ένα νέο πελατειακό Κράτος. Είναι, όμως, και το αποτέλεσμα της παντελούς άγνοιας των κανόνων λειτουργίας της οικονομίας. Γι’ αυτό και αποτελεί μια συνταγή, που καταδικάζει την Ελλάδα σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο διηνεκές».

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι για να αλλάξουμε την πορεία της οικονομίας μας χρειάζεται ένα νέο μοντέλο με περισσότερες επενδύσεις και περισσότερη εξωστρέφεια και πρόσθεσε: «Το πρόγραμμά μας ακριβώς αυτό το σκοπό υπηρετεί: Ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Επενδύσεις. Στοχεύουμε να φέρουμε μεγάλα κεφάλαια για μακροχρόνια τοποθέτηση. Σε εξαγωγικές δραστηριότητες. Σε τομείς που έχουμε ή μπορούμε να αναπτύξουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και δραστηριότητες που ενσωματώνουν γνώση και διαχέουν τεχνολογία ευρύτερα στην οικονομία. Οι πολιτικές μας στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Πρώτον, στην πρόκληση ενός θετικού σοκ εμπιστοσύνης. Η εμπροσθοβαρής εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων θα δώσει το σήμα στους πολίτες, αλλά κυρίως στις αγορές, στους επενδυτές, ότι η Νέα Δημοκρατία εννοεί κάθε λέξη της φιλοαναπτυξιακής της ατζέντας. Άρα όλες οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις στην αρχή, στους πρώτους τρεις μήνες της διακυβέρνησης.

Δεύτερον, ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία. Έχουμε επεξεργαστεί προτάσεις: Για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών, ώστε να επιστρέψουν καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεγάλου προβλήματος των “κόκκινων” δανείων. Για την ταχύτερη δυνατή άρση των capital controls. Για το πως θα αξιοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Για το πως θα ξεπληρώσουμε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το πως θα πετύχουμε συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα. Πως θα πετύχουμε συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όχι μόνο για τις υποδομές μας, αλλά και για υπηρεσίες …

Τρίτος πυλώνας της πολιτικής μας: Μείωση του φορολογικού βάρους και δημιουργία δημοσιονομικού χώρου. Έχουμε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να μειώσουμε τα πλεονάσματά μας από το 3,5%, που είναι σήμερα, στο 2% … Στις μειώσεις των υπέρογκων φορολογικών συντελεστών έχω αναφερθεί πολλές φορές. Ειδικότερα:

- Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο 20% εντός δύο ετών,

- Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2 ετών

- Μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 15% στο 5%

- Yπεραποσβέσεις σε νέες επενδύσεις παγίων και επιπλέον μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 2%, για επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας κατά 10% και πάνω.

Τέταρτον, και σημαντικότερο, στην εφαρμογή τολμηρών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Δίνουμε έμφαση:

- Στην εξάλειψη των δυσλειτουργιών των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών,

- Στην επιθετική προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας,

- Στην επιθετική προώθηση συμβάσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,

- Στην αξιολόγηση και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια, αξιολόγηση και λογοδοσία,

- Στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου άσκησης της επιχειρηματικότητας. Με απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης επιχειρήσεων. Με σύγχρονο πλαίσιο για τη χωροταξία και τις χρήσεις γης. Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και γνώσεων. Επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να επενδύσουμε ξανά στην βιομηχανία και την μεταποίηση και τόνισε: «Χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία συνολικά. Να τελειώσουμε με τις συνήθειες του παρελθόντος. Να κάνουμε μια νέα αρχή. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Εμείς οι πολιτικοί θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για επενδύσεις, με χαμηλή φορολογία και περιορισμένη γραφειοκρατία. Κι εσείς οι επιχειρηματίες θα πρέπει να βοηθήσετε τη χώρα σας, τώρα που σας έχει ανάγκη. Με επενδύσεις. Και να αφήσουμε πίσω μας κρατικοδίαιτες λογικές που υπονόμευσαν τη συλλογική ευημερία. Συνολικά, η κοινωνία μας χρειάζεται τη συμφωνία αλήθειας. Πρέπει να επαναφέρουμε τη χώρα σε μία τροχιά αισιοδοξίας. Και δεν μπορεί ο λαός να είναι συμμέτοχος μόνο στις ζημίες. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν μερίδιο και στα κέρδη της ανάπτυξης».