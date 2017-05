ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ

Εξομολόγηση αγωνίας Τσακαλώτου για το χρέος - Οι δραματικές διαπιστώσεις

Σε μια εξομολόγηση που μοιάζει με κραυγή αγωνίας προχώρησε το απόγευμα ο υπουργός Οικονομικών, Ευκ. Τσακαλώτος, μιλώντας σε ξένους ανταποκριτές στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν μπορούμε να δεχθούμε τη συμφωνία που βρίσκεται, αυτή τη στιγμή, στο τραπέζι. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε από την πλευρά μας. Η μπάλα είναι τώρα στην πλευρά των πιστωτών και του ΔΝΤ. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να μην πάρουμε αυτήν τη συνολική συμφωνία», τόνισε ο κ. Τσακαλώτος, ενώ εξέφρασε την αγωνία του για ποιο λόγο μία συμφωνία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους δεν είναι αυτή τη στιγμή εφικτή. Μάλιστα χρησιμοποίησε τη φράση «I can't for the life of me understand why», η οποία θα μπορούσε να μεταφραστεί «Για όνομα του Θεού δεν καταλαβαίνω γιατί» δεν επιτυγχάνεται συμβιβασμός.

Παραδέχθηκε ότι θα είναι πολύ αργά εάν η συγκεκριμενοποίηση των δράσεων για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους αναβληθεί για το 2018, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν ζητά τα μέτρα για το χρέος να εφαρμοστούν το 2017. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξει σαφήνεια για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ληφθούν το 2018. Δεν πηγαίνουμε πέραν της συμφωνίας του Μαΐου του 2016».

Παράλληλα εξέφρασε την αντίθεσή του στη φόρμουλα που προωθεί η πλευρά Σόιμπλε για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, δηλαδή χωρίς να χρηματοδότηση. Όπως είπε θα ήταν παράξενο να πληρώσουμε το τίμημα της συμμετοχής του ΔΝΤ (π.χ. μειώσεις συντάξεων και αφορολόγητου) μετά το 2018 και μετά το ΔΝΤ να φύγει. Κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να εφαρμόζαμε ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ, κάτι το οποίο χαρακτήρισε ως μία ακόμη πρωτόγνωρη για την παγκόσμια οικονομία.

«Δεν ψάχνουμε μία τέλεια λύση, αλλά μία καλή λύση», παραδέχθηκε ο κ. Τσακαλώτος.

Εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο τελευταίος άνθρωπος που επιθυμεί χρεωκοπία της Ελλάδας είναι ο Β. Σόιμπλε, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά «είμαι σίγουρος ότι εργάζεται πάνω σε μία λύση παρά τα όσα είπε στο Eurogroup της 22ας Μαΐου»!

Ο υπουργός τόνισε ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα στηρίξουν την ίδια θέση για το χρέος, προσθέτοντας ότι υπήρχε μία γενική αναγνώριση πως η λύση που παρουσιάστηκε στο Eurogroup δεν πήγαινε όσο μακριά για την Ελλάδα και δεν προσέφερε την απαιτούμενη σαφήνεια. «Δυστυχώς οι φόβοι είναι επιβαρυντικοί για τα μεσαία στρώματα», παραδέχθηκε ο κ. Τσακαλώτος.

Αβεβαιότητα για το QE

Ως δύσκολο θέμα χαρακτήρισε ο Έλληνας υπουργός την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, παραδεχόμενος ότι η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη και... «όπως ο Κύριος μας λειτουργεί πολλές φορές με μυστήριους τρόπους»....

«Δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα κάνουν (σ.σ.: ΕΚΤ), αυτό που είναι απολύτως ξεκάθαρο είναι ότι αυτό που βασικά ζητάμε είναι η πρόσβαση στις αγορές. Το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό, με το QE, με το ΔΝΤ μέσα ή έξω, δεν γνωρίζω. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να έχουν και αυτοί τις δικές τους στρατηγικές και απόψεις και δεν είναι σωστό να κρύβονται πίσω από τους άλλους», υπονοώντας σαφώς ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες θεωρεί ότι κρύβονται είτε πίσω από τις απόψεις του ΔΝΤ είτε πίσω από αυτές του κ. Σόιμπλε.

Πάντως ο κ. Τσακαλώτος φαίνεται να εκτιμά ότι υπάρχει ζωή και χωρίς το QE, καθώς τόνισε ότι «ακόμη και χωρίς το QE αυτό δεν θα σημάνει ότι η Ελλάδα θα στερηθεί την πρόσβαση στις αγορές», προσθέτοντας ότι εάν έχουμε μία ικανοποιητική λύση στις 15 Ιουνίου, η πολιτική βούληση για έξοδο στις αγορές θα υπάρχει και θα αποφασίσει ο ΟΔΔΗΧ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να δοκιμάσουμε τα νερά στις αγορές».

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στην εφαρμογή των 140 προαπαιτούμενων (καθώς έχουν υλοποιηθεί τα 125).

Πηγή: newmoney