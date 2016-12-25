ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Ανοιξιάτικος καιρός τα Χριστούγεννα
Με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα περάσουν τα Χριστούγεννα οι Ελληνες και μόνο από Δευτέρα θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά ο καιρός. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο ενώ θα υπάρξει παγετός κατά τόπους στα ηπειρωτικά, το πρωί και το βράδυ
Αναλυτικά η πρόγνωση:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΠΥΚΝΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΡΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -05 (ΜΕΙΟΝ 5) ΕΩΣ 12 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΩΣ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΠΥΚΝΩΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 00 (ΜΗΔΕΝ) ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΟΙ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΘΑ ΠΥΚΝΩΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ, ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΠΥΚΝΩΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΕΩΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΠΥΚΝΩΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 5 ΜΠΟΦΟΡ, ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΠΥΚΝΩΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -04 (ΜΕΙΟΝ 4) ΕΩΣ 12 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-12-2016
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ. ΠΙΘΑΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5, ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ 6 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
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