ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού - Που θα χιονίσει, που θα έχει παγωνιά
Συνεχίζεται η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας και τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα θα υπάρξουν και χιονοπτώσεις στα ανατολικά και νότια, στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλά επίπεδα με παγετό που στα βόρεια θα είναι ολικός.
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟ 6 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ -01 (ΜΕΙΟΝ 1) BAΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΟΤΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 06 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 5 ΜΕ 7 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 04 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ. ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 06 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ, ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ - ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 09 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 6 ΜΕ 8 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 03 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ -03 (ΜΕΙΟΝ 3) ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-01-2017
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΧΩΡΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ. ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΟΤΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΚΟΣ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΕΩΣ 7 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ 8 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΕΩΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -12 (ΜΕΙΟΝ 12) ΕΩΣ -01 (ΜΕΙΟΝ 1) BAΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 ΜΕ 7 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -04 (ΜΕΙΟΝ 4) ΕΩΣ 05 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 5 ΜΕ 7 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -05 (ΜΕΙΟΝ 5) ΕΩΣ 04 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -01 (ΜΕΙΟΝ 1) ΕΩΣ 06 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ. ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ, ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ - ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΩΣ 7 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ 8 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 08 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 6 ΜΕ 8 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -02 (ΜΕΙΟΝ 2) ΕΩΣ 04 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -07 (ΜΕΙΟΝ 7) ΕΩΣ -02 (ΜΕΙΟΝ 2) ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
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