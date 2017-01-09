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Εκτακτο δελτίο για νέα επιδείνωση του καιρού: Χιονιάς μέχρι την Πέμπτη
Για νέα επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας.
Το έκτακτο δελτίο έχει ως εξής:
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
(10/01/2017) ΕΝΩ ΝΕΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
(11/01/2017) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ.
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1. ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (09/01/2017) ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ (10/01/2017):
Α. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΥΡΙΩΣ
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ), ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗΝ
ΕΥΒΟΙΑ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
Β. ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΚΟΣ.
Γ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ,
ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Δ. ΤΟΠΙΚΑ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.
2. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (11/01/2017) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (12/01/2017):
Α. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΑ.
Β. ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ - ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Γ. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΝΟΤΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
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