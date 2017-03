ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Ποιά οχήματα ανακαλεί η Mercedes-Benz για κίνδυνο φωτιάς

Τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς μπορεί να προκαλέσει η υπερθέρμανη προβληματικής ασφάλειας στην μίζα αυτοκινήτων της Mercedes-Benz. Στο 1 εκατομμύριο τα ύποπτα αυτοκίνητα παγκοσμίως.

Τα 51 περιστατικά σε όλο τον κόσμο, όπου υπήρξε εκδήλωση φωτιάς-χωρίς όμως τραυματισμούς ή θανάτους-σε αυτοκίνητα της γερμανική εταιρείας όταν ο οδηγός γύριζε αρκετές φορές τη μίζα, οδήγησαν σε μια μεγάλη ανάκληση προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε προβληματική ασφάλεια της μίζας που προκαλεί υπερθέρμανση και εκδήλωση φωτιάς.

Ο αριθμός των αυτοκινήτων που ανακαλούνται σε όλο τον κόσμο είναι 1 εκατομμύριο οχήματα τα οποία και έχουν κατασκευαστεί από 1 Φεβρουαρίου του 2014 έως και την 1 Φεβρουαρίου του 2017 και αφορούν στα εξής μοντέλα: C 300, C300 4Matic, C300 4Matic Coupe, C 300 4Matic Cabrio, C 300 Coupe, C 350e, C 450 4Matic AMG Sport, CLA 250, CLA 250 4Matic, CLA 45 AMG, E 300, E 300 4Matic, E 300 4Matic Wagon, E 43 AMG 4Matic, GLA 250, GLA 250 4Matic, GLC 300, GLC 300 4Matic και GLC 300 4Matic Coupe.