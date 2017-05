MINI

Νέες εκδόσεις και αναβαθμίσεις των MINI από τον Ιούλιο

Πρεμιέρα για τα νέα MINI One Countryman και MINI One D Countryman – όλα τα μοντέλα MINI με αναβαθμισμένη σχεδίαση οργάνων, πιο ακριβή ένδειξη στάθμης καυσίμου και νέο σύστημα ελέγχου για τα MINI Driving Modes και MINI Head-Up-Display – πρόσθετος προαιρετικός εξοπλισμός προσαρμοσμένος στο μοντέλο: προεγκατάσταση Apple CarPlay, `alertness assistant', Always Open Package.

Η γκάμα εκδόσεων του νέου MINI Countryman πρόκειται να επεκταθεί από τον Ιούλιο του 2017 με την προσθήκη δύο νέων βασικών εκδόσεων, μιας βενζινοκίνητης και μιας πετρελαιοκίνητης έκδοσης. Παράλληλα με την πρεμιέρα του νέου MINI One Countryman (κατανάλωση: 5,8 - 5,5 l/100 km, εκπομπές CO2: 133 - 126 g/km) και του νέου MINI One D Countryman (κατανάλωση: 4,3 - 4,1 l/100 km, εκπομπές CO2: 114 - 109 g/km η Βρετανική premium μάρκα κάνει πιο ελκυστικά τα μοντέλα της στη μικρή και compact κατηγορία από το καλοκαίρι του 2017 με νέα χαρακτηριστικά σχεδίασης, λειτουργικότητας και ενημέρωσης/ψυχαγωγίας.

Μετατροπές έχουν γίνει στη φιλοσοφία απεικόνισης και ελέγχου λειτουργιών και στη γκάμα προαιρετικού εξοπλισμού. Όλα τα σημερινά μοντέλα MINI θα διαθέτουν έναν εξελιγμένο πίνακα οργάνων με νέα `νυχτερινή εμφάνιση' και ακριβέστερη ένδειξη στάθμης καυσίμου. Η λειτουργία των MINI Driving Modes και MINI Head-Up-Display θα μπορεί να προσαρμόζεται. Από τον Ιούλιο του 2017, τα MINI Clubman και MINI Countryman θα μπορούν να εφοδιάζονται με προ-εγκατάσταση Apple CarPlay, ενώ το `alertness assistant' θα διατίθενται μελλοντικά για το 3θυρο και 5θυρο ΜΙΝΙ και το MINI Cabrio. Ένα ακόμα νέο στοιχείο για το MINI Cabrio είναι το Always Open Package.