Στον ρυθμό του «My Way» του Σινάτρα ο πρώτος χορός με τη Μελάνια - Το «μήνυμα» του προέδρου

Το θρυλικό τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα «Μy Way» επέλεξε να χορέψει με τη σύζυγό του Μελάνια ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μία κίνηση που ο αμερικανικός Τύπος χαρακτηρίζει ιδιαίτερα συμβολική.

Mε αυτό τον τρόπο, ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ πιθανώς να ήθελε να στείλει το «μήνυμα» ότι τα κατάφερε με «τον δικό του τρόπο», όπως λέει και το τραγούδι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια χόρεψαν για πρώτη φορά ως προεδρικό ζεύγος στο Liberty Ball, στην δεξίωση της Ελευθερίας.

THANK YOU for another wonderful evening in Washington, D.C. TOGETHER, we will MAKE AMERICA GREAT AGAIN🇺🇸 pic.twitter.com/V3aoj9RUh4