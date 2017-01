ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΡΟΖ ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ

Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Φορώντας ροζ σκουφάκια, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες, συμμετείχαν σήμερα στις ΗΠΑ στις «πορείες των γυναικών» που οργανώθηκαν υπέρ της προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων και κατά του νέου προέδρου της χώρας Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κινητοποιήσεις, η ιδέα για τις οποίες γεννήθηκε από ένα κάλεσμα που απηύθυνε στο Facebook μια γιαγιά, η Τερέζα Σουκ, και οργανώθηκαν μια ημέρα μετά την ορκωμοσία του Ρεπουμπλικανού, αντανακλούν το διχασμό που επικρατεί στους κόλπους της αμερικανικής κοινωνίας.

Στην πρωτεύουσα, όπου πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση, 275.000 άνθρωποι πήραν το μετρό νωρίς το μεσημέρι, ήτοι 50% περισσότεροι σε σύγκριση με εκείνους που επέλεξαν αυτό το μέσο για να παρακολουθήσουν την τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ μια ημέρα πριν, την ίδια ώρα, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών WMATA.

Οι διοργανωτές εκτιμούν επιπλέον ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε μεταξύ 200.000 και 500.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της Ουάσιγκτον Κέβιν Ντόναχιου.

Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές διέσχισαν τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσιγκτον έως τον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ τους βρισκόταν και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι.

Κινητοποιήσεις έλαβαν επίσης χώρα στη Βοστόνη, τη Νέα Υόρκη, το Ντένβερ και το Λος Άντζελες, όπου αναμένονταν 150.000 άνθρωποι.

Στο Σικάγο, τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

«Η ελπίδα, όχι ο φόβος», «σας ευχαριστώ που υψώσατε το ανάστημά σας, που εκφραστήκατε και κάνατε πορείες για τις αξίες μας @womensmarch. Είναι σημαντικό όσο ποτέ. Πιστεύω πραγματικά ότι είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι» έγραψε στο Twitter η Χίλαρι Κλίντον, η αντίπαλος του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές.

Πολλοί διάσημοι συμμετείχαν στην πορεία στην Ουάσιγκτον.

«Δεν πιστεύω ότι (ο Τραμπ) ανήλθε στην εξουσία. Η εξουσία βρίσκεται εδώ» δήλωσε ο σκηνοθέτης Μάικλ Μουρ.

«Σας σέβομαι, Ντόναλντ Τραμπ, όμως απαιτώ να με στηρίξετε, εμένα, την αδελφή μου, τη μητέρα μου» επισήμανε από την πλευρά της η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον.

Κινητοποιήσεις και στην Ευρώπη

Στο Λονδίνο οι διαδηλωτές κατέκλυσαν την πλατεία Τραφάλγκαρ με τους διοργανωτές να εκτιμούν ότι τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις κατά του νέου προέδρου των ΗΠΑ.

Τα ροζ σκουφάκια συνέρρευσαν και στο Παρίσι, όπου περίπου 7.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Τροκαντερό, πολλοί εξ αυτών κρατώντας σημαίες των ΗΠΑ.

Μεταξύ τους, πολλές γυναίκες, όπως η Αντρέια Ρόσι, μιας 39χρονη Βραζιλιάνα που βγήκε στους δρόμους για να διαδηλώσει «ενάντια σε όλα όσα αντιπροσωπεύει ο Τραμπ, εναντίον του φασισμού, της ακροδεξιάς. Είναι πολύ επικίνδυνο, είπε ψέματα σε όσους τον ψήφισαν κι αυτό μπορεί να συμβεί και στη Γαλλία».

«Ο Τραμπ, ο ηγέτης του ψέματος» έγραφε επίσης ένα πλακάτ σε μια άλλη διαδήλωση στη Γαλλία, στη Μασσαλία.

Στο Άμστερνταμ, 4.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία μπροστά από το αμερικανικό προξενείο, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «ξαναδώστε στην Αμερική τη λογική της» σε μια αναφορά στο σύνθημα του 45ου προέδρου των ΗΠΑ «ξαναδώστε στην Αμερική το μεγαλείο της».

Στη Γενεύη, περίπου 2.500 γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας αψήφησαν την παγωνιά για να φωνάξουν συνθήματα όπως «γέφυρες κι όχι τείχη» ή «η αντίσταση είναι καθήκον όταν η αδικία γίνεται νόμος».

Περίπου 700 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους του Βερολίνου στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στη Ρώμη 400 έως 500 άνθρωποι διαδήλωσαν και στη Βαρκελώνη τουλάχιστον 700. Ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «δεν είναι ο πρόεδρός μου».

«Ο Τραμπ είναι ντροπή για την Αμερική», «όχι στη βία κατά των γυναικών» ήταν μεταξύ των συνθημάτων που ακούγονταν στους δρόμους της Λισαβόνας.

Στην Πράγα, ο νεαρός τραγουδιστής Άνταμ Μισικ, είδωλο των εφήβων της Τσεχίας, ερμήνευσε το τραγούδι των Μπιτλς "Let It Be" με τη συνοδεία των περίπου 300 συγκεντρωμένων.

ΑΠΕ