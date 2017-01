Σάλος με το βίντεο για τις εκδιδόμενες Ρωσίδες στο λογαριασμό του Τραμπ στο Twitter [ΒΙΝΤΕΟ]

Ένας Βέλγος είκοσι ενός ετών κατάφερε να δημοσιοποιήσει, μέσω του επίσημου λογαριασμού Twitter του Ντόναλντ Τραμπ, ένα τραγούδι που εμφανίζει τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ να εκθειάζει τα κάλη εκδιδομένων Ρωσίδων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Het Laatste Nieuws δεν πρόκειται για χάκερ, ούτε για "πειρατή".

Ο Βέλγος νεαρός διαβεβαιώνει ότι κατάφερε με απολύτως νόμιμο και συμβατικό τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του πλέουν ισχυρού ανθρώπου του πλανήτη και ότι το έκανε διότι θεώρησε πως από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σε μια από τις συνεντεύξεις του τις Βρυξέλλες "ποντικοφωλιά", είχε και αυτός το δικαίωμα "να κάνει πλάκα".

