Στη βαθμίδα της «ατελούς δημοκρατίας» υποβάθμισε τις ΗΠΑ βρετανικό think tank

Οι ΗΠΑ υποβαθμίστηκαν από τη βαθμίδα της «δημοκρατίας» σε εκείνη της «ατελούς δημοκρατίας» από το βρετανικό κέντρο μελετών The Economist Intelligence Unit (EIU), σύμφωνα με το οποίο τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η δυσπιστία των πολιτών προς τους αμερικανικούς θεσμούς.



«Οι ΗΠΑ, σημαιοφόρος της Δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι εντούτοις μια "ατελής δημοκρατία" εξαιτίας της πτώσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη λειτουργία των θεσμών τους» γράφει το βρετανικό think tank στον ετήσιο δείκτη που καταγράφει τα επίπεδα Δημοκρατίας σε 167 χώρες.



«Αντιπροσωπεύει μια υποκείμενη τάση, η οποία ξεκίνησε πριν από την εκλογή του Τραμπ» διευκρινίζουν οι συντάκτες του δείκτη, που υπογραμμίζουν εντούτοις ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, στην προεκλογική του εκστρατεία, εκμεταλλεύτηκε «αυτή την χαμηλή εκτίμηση που έχουν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι για την κυβέρνησή τους».



Η αύξηση των ανισοτήτων, τα αδιέξοδα στο Κογκρέσο, που υπονομεύουν τη λειτουργία της αμερικανικής δημοκρατίας, η οικονομική κρίση και το αναστολή της λειτουργίας κάποιων ομοσπονδιακών υπηρεσιών ("shutdown") συνέβαλαν σε αυτή τη δυσπιστία προς τους θεσμούς, κρίνει το EIU.



Το think tank, που ανήκει στον όμιλο του περιοδικού The Economist, εκτιμά ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και η ψήφος των Βρετανών υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστούν έκφραση μιας βαθιάς δυσαρέσκεια προς το υπάρχον σύστημα.



Αυτές οι ψηφοφορίες απόρριψης του κατεστημένου είναι συνέπεια των αδύναμων δημοκρατιών, κι όχι αιτία, υπογραμμίζεται.



Ο δείκτης κατατάσσει 19 χώρες στην βαθμίδα των ολοκληρωμένων κι επαρκών «δημοκρατιών», μεταξύ αυτών τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες.



Ακολουθούν 57 χώρες που κρίνονται ως «ατελείς δημοκρατίες», μεταξύ τους η Ινδία, η Γαλλία, η Ιαπωνία ή η Νότια Αφρική. Κατόπιν βρίσκονται τα «υβριδικά καθεστώτα» (40 χώρες) και τα «απολυταρχικά καθεστώτα» (51 χώρες).



Οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν την 21η θέση, πίσω από τη Βρετανία (16η), μπροστά όμως από τη Γαλλία (24η), τη Ρωσία (134η) και την Κίνα (136η). Η Βόρεια Κορέα κλείνει τον σχετικό κατάλογο (167η θέση), πίσω από τη Συρία, το Τσαντ, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και την Ισημερινή Γουινέα.

