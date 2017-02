«Ο ΤΡΑΜΠ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ»

Διαδηλώσεις σε Λονδίνο, Βερολίνο και Παρίσι κατά του διατάγματος του Τραμπ

«Ο Τραμπ στα σκούπιδια!», «πολεμήστε την άγνοια, όχι τους μετανάστες!»: μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε Λονδίνο, Βερολίνο και Παρίσι κατά του αντιμεταναστευτικού διατάγματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στη βρετανική πρωτεύουσα τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, συγκεντρώθηκαν νωρίς το μεσημέρι μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα πολλών αντιρατσιστικών οργανώσεων κι οργανώσεων κατά των μέτρων λιτότητας, μεταξύ αυτών των "Stand Up to Racism", "Stop the War Coalition" και "The People's Assembly Against Austerity".

Κατόπιν το πλήθος κατευθύνθηκε προς την πλατεία Τραφάλγκαρ, κρατώντας πλακάτ όπου μπορούσε να διαβάσει κανείς συνθήματα όπως:

«Όχι στο ρατσισμό!», «όχι στον Τραμπ!», «ο Τραμπ στα σκουπίδα» ή «ψεύδεται!», όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Όλοι εκείνοι που τάσσονται κατά του ρατσισμού και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να διακηρύξουν» την αντίθεσή τους στο διάταγμα του Αμερικανού προέδρου, έγραφαν οι διοργανωτές στη σελίδα τους στο Facebook σχετικά με την κινητοποίηση.

Οι διοργανωτές καταγγέλλουν επίσης την «συμπαιγνία» μεταξύ της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι και του δισεκατομμυριούχου, τον οποίο προσκάλεσε για μια επίσκεψη σε επίπεδο αρχηγού κράτους στην Βρετανία εντός του 2017.

«Εάν η Τερέζα Μέι επιμένει να θέλει να καλέσει τον Τραμπ, εμείς θα απαντήσουμε με το να παραλύσουμε αυτήν την πρωτεύουσα» προειδοποίησε ο Κρις Νάινεχαμ, αντιπρόεδρος της οργάνωσης "Stop the War Coalition".

Στο Βερολίνο, περίπου 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, κατέκλυσαν τους δρόμους σήμερα το απόγευμα μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου για να διαδηλώσουν κατά του αντιμεταναστευτικού διατάγματος του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «πολεμήστε την άγνοια, όχι τους πρόσφυγες!» οι διαδηλωτές έφθασαν πεζή μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Πολλοί κράδαιναν το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Der Spiegel, όπου στο πρωτοσέλιδο δεσπόζει ένα σκίτσο του Ντόναλντ Τραμπ που κρατάει το κεφάλι του αγάλματος της Ελευθερίας.

«Ελπίζω ότι θα αλλάξουν κάτι, όμως είμαι πραγματικά απογοητευμένη. Αυτό παραμένει μια διάκριση και δεν ξέρω εάν έχω πραγματικά όρεξη να πάω (στις ΗΠΑ) εάν το τροποποιήσουν» (το διάταγμα), εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μάχσα Ζαμάνι, μια φοιτήτρια της ιατρικής από το Ιράν, που διαμένει στη Γερμανία εδώ και 6 χρόνια και πρέπει να παρακολουθήσει μαθήματα και σε νοσοκομείο της Φλόριντας.

Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, μεταξύ αυτών πολλοί υπήκοοι ξένων χωρών που διαμένουν στο Παρίσι, διαδήλωσαν σήμερα στο Παρίσι κατά του αντιμεταναστευτικού διατάγματος του προέδρου των ΗΠΑ, μετέδωσε επίσης δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Βρισκόμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν αποδεχόμαστε το μίσος» εξήγησε ο Μάικλ Τζέικομπς, ένας Αμερικανός ηλικίας 20 ετών, εκ των συνδιοργανωτών της κινητοποίησης, στην οποία συμμετείχαν πολλοί συμπατριώτες του όπως επίσης Γάλλοι και ξένοι από διάφορες χώρες.

«Ο Τραμπ πρέπει να φύγει!», «οι πρόσφυγες είναι οι καλοδεχόμενοι!», «λαός ενωμένος, ποτέ διχασμένος!» ήταν μερικά από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές.

Ομοσπονδιακός δικαστής του Σιάτλ μπλόκαρε προσωρινά χθες το αντιμεταναστευτικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου που έχει στόχο επτά χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό, προκαλώντας την οργή του Ντόναλντ Τραμπ.