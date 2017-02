Ο Τραμπ δίνει εξηγήσεις για τη γκάφα με Σουηδία: «Το είδα στη τηλεόραση και το... πίστεψα»

Μετά την απίστευτη γκάφα του προέδρου των ΗΠΑ που επινόησε τρομοκρατική επίθεση στη Σουηδία, χωρίς να έχει γίνει κάτι τέτοιο βέβαια, ο ίδιος προσπάθησε να διορθώσει τα αδιόρθωτα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter.

Συγκεκριμένα, το tweet του προέδρου ανέφερε ότι: «Η δήλωσή μου ως προς το τί συμβαίνει στη Σουηδία έχει να κάνει με ένα ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο Fox News και αφορούσε μετανάστες και Σουηδία».

My statement as to what’s happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Φεβρουαρίου 2017