ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

Φοιτητές αρχιτεκτονικής χτίζουν σπίτια για αστέγους!

Είναι πια όλο και λιγότερο ζητούμενο το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του αρχιτέκτονα, σήμερα, στη λύση του προβλήματος της στέγασης των αστέγων.

Τρανή απόδειξη, η συνεργασία που ξεκίνησε, το περασμένο φθινόπωρο, μεταξύ του Martin Architecture and Design Workshop και του University of Southern Califonia School of Architecture.

Σε μια περιοχή με σχεδόν 47.000 αστέγους - στην κομητεία του Λος Άντζελες, δηλαδή -, από τη σύμπραξη αυτή των MADWORKSHOP και USC γεννήθηκε το «The Homeless Studio». «Ως σχεδιαστές, έχουμε τη δύναμη να κάνουμε τη διαφορά» δήλωσε στο Designboom η Sofia Borges, διευθύντρια του MADWORKSHOP. «Και οι φοιτητές συνειδητοποίησαν ότι, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, το να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σε πραγματική κλίμακα και να έχουν ανθρώπους να ζουν μέσα στις κατασκευές τους είχε μεγάλη επίδραση πάνω τους» πρόσθεσε.

Οι φοιτητές κλήθηκαν, αρχικά, να σχεδιάσουν πτυσσόμενες μονάδες και αρκετά ευέλικτες ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε μεγάλη γκάμα τοποθεσιών. Τα υλικά όφειλαν να είναι αυτά που, λογικά, μπορεί να βρει κάποιος που ζει στον δρόμο: ένα καρότσι σουπερμάρκετ, ένα μικρό ξύλινο κουτί.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο εργαστηρίου μιας εβδομάδας που επέβλεψε ο καλλιτέχνης Gregory Kloehn, οι φοιτητές έψαξαν στην πόλη για να βρουν υλικά που θα μπορούσαν να δώσουν τρεις μικροσκοπικές «κατοικίες».

Τέλος, οι 11 φοιτητές συνεργάστηκαν για να κατασκευάσουν ένα «καταφύγιο» 30 κλινών για τις ανάγκες ενός πραγματικού πελάτη, της Valley Rescue Mission. Το πρότζεκτ, στο οποίο δόθηκε το όνομα «Homes for Hope», έχει την υποστήριξη των τοπικών αρχών και βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης οικονομικών πόρων.