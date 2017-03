ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Αύξηση 20% στα εγκλήματα μίσους το 2016

Τα εγκλήματα μίσους στις αστικές περιοχές των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20% πέρυσι, μια αύξηση που αποδίδεται τόσο στις εντάσεις στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, όσο και στην προθυμία των θυμάτων να τα καταγγείλουν, δήλωσε ένας ειδικός ερευνητής.

Τα εγκλήματα μίσους φάνηκαν να σημειώνουν αύξηση σε κάποιες πόλεις μετά την εκλογή στις 8 Νοεμβρίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μια τάση που επεκτείνεται και στη φετινή χρονιά με ένα κύμα απειλών για τοποθέτηση βομβών και βανδαλισμών εναντίον συναγωγών και εβραϊκών νεκροταφείων, σύμφωνα με τον ερευνητή Μπράιαν Λέβιν.

Ο Λέβιν συγκέντρωσε στοιχεία για το Centre for the Study of Hate & Extremism στο πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Καλιφόρνια, όπου είναι καθηγητής Εγκληματολογίας, Τα νέα στοιχεία, τα οποία συγκέντρωσε από αστυνομικά τμήματα, αντιστρέφουν την τάση που είχε καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές αμερικανικές πόλεις, όπου σημειωνόταν μείωση των εγκλημάτων μίσους.

Μεταξύ των αμερικανικών πόλεων, στη Νέα Υόρκη καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση εγκλημάτων μίσους, φτάνοντας τα 380, αύξηση 24% σε σχέση με το 2015. Στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος με 62% και συνολικά 102 περιστατικά.

Συνολικά καταγράφηκαν 1.037 περιστατικά, αύξηση 23,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά στις εννέα περιοχές που ερευνήθηκαν: τη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον, το Σικάγο, τη Φιλαδέλφια, το Μέριλαντ, το Κολόμπους, το Οχάιο, την κομητεία Μοντγκόμερι, το Σιάτλ, το Λονγκ Μπιτς, την Καλιφόρνια και το Σινσινάτι.

Ο Τραμπ έχει καταγγείλει τις τελευταίες εβδομάδες πιο έντονα τον αντισημιτισμό και για τα εγκλήματα μίσους, κυρίως κατά την έναρξη της ομιλίας του στο Κογκρέσο στις 28 Φεβρουαρίου.

Αν και κάποιες ηγετικές προσωπικότητες της εβραϊκής κοινότητας των ΗΠΑ συνδέουν τις απειλές εναντίον τους με την άνοδο των λευκών εθνικιστών εξαιτίας της εκστρατείας του Τραμπ, ο Λέβιν δεν βλέπει άμεση σχέση.

Μόνο στην πόλη της Νέας Υόρκης καταγράφηκαν 55 αντισημιτικά περιστατικά από την 1η Ιανουάριου ως τις 5 Μαρτίου φέτος, αύξηση 189% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

«Ίσως να βρισκόμαστε στην αρχή μιας τάσης στην οποία θα σημειώνεται αύξηση στα αντισημιτικά περιστατικά κάθε χρόνο. Είχαμε παρατηρήσει μια μείωση των αντισημιτικών περιστατικών για μια δεκαετία», επεσήμανε ο Λέβιν.

Πάντως στα εγκλήματα μίσους που έχουν καταγραφεί μεγάλο μέρος αφορούν τα εγκλήματα εναντίον μουσουλμάνων, ομοφυλόφιλων, λεσβιών, αμφισεξουαλικών και διεμφυλικών ατόμων.

Δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως η φυλή, η θρησκεία και η εθνική καταγωγή η προεκλογική εκστρατεία ίσως να επηρέασε τόσο τον αριθμό των περιστατικών όσο και τη συχνότητα καταγγελίας τους στις αρχές, σημείωσε ο Λέβιν.