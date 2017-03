Βίντεο: Οταν ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στη Μέρκελ προσβάλλοντάς την!

Εκπληκτοι δημοσιογράφοι και φωτογράφοι έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου περιστατικού, στο Λευκό Οίκο.

Η Γερμανίδα Καγκελάριος και ο αμερικανός πρόεδρος κάθονταν δίπλα δίπλα στις αναπαυτικές καρέκλες του Οβάλ Γραφείου. Ενας φωτογράφος ρώτησε αν θα κάνουν χειραψία για να βγουν και οι απαραίτητες φωτογραφίες για την επίσημη συνάντηση.

Ήταν η στιγμή που η Άνγκελα Μέρκελ ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο: «θέλεις να κάνουμε μία χειραψία;». Ο Τραμπ όχι μόνο δεν της απάντησε, αλλά συνέχισε να την αγνοεί επιδεικτικά και να στρέφει αλλού το βλέμμα του.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα και αφού έχει εισπράξει την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η Γερμανίδα καγκελάριος διακρίνεται να κοιτάζει αμήχανα προς την πλευρά των φωτογράφων.

Merkel asks Trump: “Do you want to have a handshake?”

The U.S. president did not respond.https://t.co/dgLHkN1H7o pic.twitter.com/ChonvrLITV