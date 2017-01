ΤΑ ΑΝΤΙ... ΒΡΑΒΕΙΑ

Zoolander 2, Μπεν Άφλεκ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο «υποψήφιοι» για τα Χρυσά Βατόμουρα

H ταινία "Zoolander 2", που σατιρίζει τη βιομηχανία της μόδας, σάρωσε τις υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα του 2017, που απονέμονται στις χειρότερες ταινίες αλλά και τις χειρότερες ερμηνείες από αστέρες του κινηματογράφου, ακόμα και βραβευθέντες με Όσκαρ όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζούλια Ρόμπερτς που φέτος είδαν τα ονόματά τους να φιγουράρουν στον σχετικό κατάλογο.

Το "Zoolander 2" συγκέντρωσε 8 υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών εκείνες της χειρότερης σκηνοθεσίας και του χειρότερου ηθοποιού για τον πρωταγωνιστή του Μπεν Στίλερ, όπως επίσης και τους συμπρωταγωνιστές του Όουεν Γουίλσον και Γουίλ Φάρελ.

Ο Άφλεκ είναι υποψήφιος για τον ρόλο του στην ταινία "Batman v Superman: Η αυγή της Δικαιοσύνης". Η ταινία καταμετρά υποψηφιότητες και στις κατηγορίες της χειρότερης ταινίας, του χειρότερου σίκουελ και του χειρότερου σεναρίου.

Αν και οι κριτικοί κατακεραύνωσαν την ταινία, το κοινό ενθουσιάστηκε με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει κέρδη ύψους 873 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Άλλες υποψηφιότητες για την χειρότερη ταινία είναι: η κωμωδία "Dirty Grandpa" με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η ταινία δράσης "Ημέρα Ανεξαρτησίας 2" με τους Λίαμ Χεμσγουόρθ και Τζεφ Γκολντμπλουμ. Επίσης, η περιπέτεια φαντασίας "Gods of Egypt" και το ντοκιμαντέρ "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party."

Η Τζούλια Ρόμπερτς προτάθηκε για το Χρυσό Βατόμουρο χειρότερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ρομαντική κωμωδία "Γιορτή της Μητέρας".

Οι υποψηφιότητες και οι νικητές των Χρυσών Βατόμουρων ψηφίζονται διαδικτυακά από τα περίπου 1.000 μέλη των Χρυσών Βατόμουρων από 24 χώρες. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 25η Φεβρουαρίου.