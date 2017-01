12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Βραβεία Grammy 2017: Μπρούνο Μαρς, Αντέλ, Metallica και άλλα μεγάλα ονόματα θα τραγουδήσουν στην απονομή

H Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο Μπρούνο Μαρς θα εμφανιστεί στη σκηνή στην τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων Γκράμι 2017.

Ο τραγουδιστής της R&B, φανκ και σόουλ θα είναι ένας από τους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή στην 59η τελετή απονομής των βραβείων Γκράμι που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου, στο Λος Άντζελες, στο Staples Center με οικοδεσπότη τον Τζέιμς Κόρντεν.

Θα είναι η πέμπτη φορά που ο Μπρούνο Μαρς, παραγωγός, τραγουδιστής, συνθέτης και χορογράφος εμφανίζεται στην εκδήλωση και η πρώτη από το 2013.

Ήδη έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή πολλοί ερμηνευτές, όπως η Αντέλ, ο Τζον Λέτζεντ, οι Metallica, η Κάρι Άντεργουντ και ο Κιθ Έρμπαν, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να προστεθούν και άλλα ηχηρά ονόματα.

Αν και το τελευταίο άλμπουμ του Μπρούνο Μαρς «24K Magic» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2016 δεν συμπεριελήφθη στα φετινά βραβεία, ωστόσο είναι υποψήφιος ως παραγωγός του άλμπουμ «25» της Αντέλ.

Ο Μαρς βοήθησε επίσης στη σύνθεση της μπαλάντας «All I ask», την οποία ερμήνευσε η Αντέλ στα περσινά βραβεία Γκράμι.

Ο 31 ετών σούπερ σταρ έχει ήδη πάρει τρόπαια από την Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης. Με το «Just The Way You Are» κέρδισε το 2011 το βραβείο καλύτερης ποπ ερμηνείας. Το «Unorthodox Jukebox» απέσπασε το βραβείο καλύτερου ποπ άλμπουμ το 2014 και κέρδισε δύο βραβεία για το hit «Uptown Funk» με τον Μαρκ Ρόνσον το 2016.

