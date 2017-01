ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Τζον Χερτ

Ο βετεράνος βρετανός ηθοποιός σερ Τζον Χερτ, υποψήφιος δύο φορές για βραβείο Όσκαρ --για τον ρόλο του στην ταινία Ο Άνθρωπος Ελέφαντας (The Elephant Man, 1980) αλλά και για αυτόν στην ταινία Το εξπρές του Μεσονυχτίου (Midnight Express, 1979)-- απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών, έπειτα από μια μακρά μάχη με τον καρκίνο, μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο τον πράκτορα του.

Ο Χερτ, ο οποίος έπαιξε σε πάνω από 200 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές κατά τη διάρκεια μιας σταδιοδρομίας που κράτησε έξι δεκαετίες, αποκάλυψε το 2015 ότι έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας και υποβαλλόταν σε θεραπεία.

Ακολουθούν ορισμένες από τις γνωστότερες:

- 1978: Το Εξπρές του Μεσονυχτίου (Midnight Express) του Άλαν Πάρκερ

- 1979: Άλιεν, ο επιβάτης του διαστήματος (Alien) του Ρίντλεϊ Σκοτ

- 1980: Ο Άνθρωπος Ελέφαντας (Elephant Man) του Ντέιβιντ Λιντς

- 1980: Η Πύλη της Δύσεως (Heaven's Gate) του Μάικλ Τσιμίνο

- 1981: Η τρελή ιστορία του κόσμου (History of the World: Part I) του Μελ Μπρουκς

- 1984: 1984 του Μάικλ Ράντφορντ

- 1987: Μπαλάκια Τρίτου Τύπου (Spaceballs) του Μελ Μπρουκς

- 1989 : Σκάνδαλο (Scandal) του Μάικλ Κέιτον-Τζόουνς

- 1995: Ο Νεκρός (Dead Man) του Τζιμ Τζάρμους

- 2001: Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (Harry Potter and the Sorcerer`s Stone) του Κρις Κολόμπους

- 2004: Hellboy: Ο ήρωας της Κόλασης (Hellboy) του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

- 2005: V for Vendetta του Τζέιμς ΜακΤιγκ

- 2008: Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) του Στίβεν Σπίλμπεργκ

- 2010: Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος 1ο (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1) του Ντέιβιντ Γέιτς

- 2011: Melancholia του Λαρς φον Τρίερ

- 2011: Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι (Tinker Tailor Soldier Spy) του Τόμας Άλφρεντσον

- 2013: Snowpiercer του Μπονγκ Τζουν-χο