Ο Τζακ Σπάρροου επιστρέφει με τους «Πειρατές της Καραϊβικής: Οι νεκροί δεν λένε παραμύθια» - Δείτε το trailer της ταινίας

Νέο τρέιλερ για την πέμπτη ταινία της σειράς «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» που θα έχει τίτλο «Pirates of the Caribbean: Dean Men Tell No Tales» (Οι νεκροί δεν λένε παραμύθια) προβλήθηκε στη διάρκεια του Super Bowl, του σημαντικότερου και δημοφιλέστερου ετήσιου αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Με το «Ain’t No Grave» του Τζόνι Κας στο σάουντρακ, το φετινό Super Bowl απέκτησε ατμόσφαιρα περιπέτειας, με φλεγόμενα καράβια και υπερφυσικούς εχθρούς και τον Τζόνι Ντεπ να εμφανίζεται στο τελευταίο πλάνο ...καλυμμένος με λάσπη.

Στην ταινία που θα κυκλοφορήσει σε κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στις 26 Μαΐου, ο Ντεπ επιστρέφει ως Τζακ Σπάροου, συμπαθής, φλύαρος πειρατής που πάντα είναι ένα βήμα απόσταση από φασαρίες. Αυτή τη φορά ο Τζακ Σπάροου θα έρθει αντιμέτωπος με νέο εχθρό, τον κάπτεν Σαλαζάρ, τον οποίο υποδύεται ο Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Είναι ένας πειρατής-φάντασμα, ο οποίος έχει ανάγκη από κάποια ενυδατική κρέμα στο πρόσωπό του, όπως φαίνεται από την όψη του. Σταθεροί όπως πάντα στο καστ της ταινίας είναι ο Τζέφρι Ρας ως Κάπτεν Μπαρμπόζα, Ορλάντο Μπλουμ ως Γουίλ Τέρνερ και Κέβιν ΜακΝάλι ως Τζόσαμι Γκιμπς.

Νέα είσοδος είναι ο Μπρέντον Τουέιτς σε βασικό ρόλο, η Κάγια Σκοντελάριο και η μεγαλύτερη έκπληξη ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε ρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί.

Τα γυρίσματα της ταινίας δεν κύλησαν ομαλά, καθώς τον Μάρτιο του 2015 όταν ο Ντεπ τραυματίστηκε στο χέρι σε μία τοποθεσία στην Αυστραλία, αναγκαστικά διακόπηκαν για ένα χρονικό διάστημα.