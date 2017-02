Οι Boney M επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Καρναβάλι της Πάτρας [ΒΙΝΤΕΟ]

Αν και κατά καιρούς έχουν «ακούσει» πολλά από τους αντιπάλους τους, παραμένουν ένα από τα πιο εμπορικά και αγαπητά συγκροτήματα στην Ελλάδα. Ο λόγος για τους «θρυλικούς» Boney M, οι οποίοι «επιστρέφουν» με την ανανεωμένη τους σύνθεση στη χώρα μας για να κάνουν τον κόσμο να ξεφαντώσει και να χορέψει με τις «χρυσές» επιτυχίες του από την εποχή της disco...

Οπως αναφέρει το patrasevents.gr, οι Boney M θα εμφανιστούν μετά την κήρυξη της λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2017 και της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2018.

Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στον Μόλο της Αγίου Νικολάου και θα αρχίσει στις 21.00, λίγο μετά από την ολοκλήρωση της εντυπωσιακής Μεγάλης Παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού 2017.

Περιλαμβάνει την καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου και όπως πάντα χείμαρρο πυροτεχνημάτων που θα κάνουν τη νύχτα μέρα.

Οσο για αυτούς που μπορεί να μην γνωρίζουν ποιοί είναι οι Boney M, πρόκειται για ένα από τα πιο εμπρικά σχήματα της disco εποχής. Πολλοί έχουν αμφισβητήσει κατά καιρούς την αξία τους, ωστόσο τα τραγούδια τους αποδείχθηκαν ανθεκτικά στο χρόνο και χορεύονται πάντα με το ίδιο κέφι από τους λάτρεις και μη της ντίσκο μουσικής.

«Daddy Cool», «Rasputin», «Rivers of Babylon», «Ma Baker», «Gotta Go Home», «Brown Girl In the Ring», «One Way Ticket», «Sunny», «Hooray! Hooray! It΄s a Holi-Holiday», «Belfast», είναι ορισμένες από τις κορυφαίες επιτυχίες τους.

Σημειώνεται ότι το συγκρότημα που κατά καιρούς έχει αλλάξει πολλές συνθέσεις έχρχεται μεν με το νέο του «σχήμα» αλλά και την front woman του γκρουπ Maizie Williams από τη χρυσή «ντίσκο» εποχή!