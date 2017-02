ΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ «ΣΚΑΘΑΡΙΑ»

Ρίνγκο Σταρ και Πολ Μακάρτνεϊ ξανά μαζί στο στούντιο!

Οι δύο θρυλικοί Beatles, ο Πολ Μακάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ ξαναβρέθηκαν για μια ηχογράφηση στο στούντιο του τελευταίου στο Λος Άντζελες, όπως αποκάλυψε ο ντράμερ του συγκροτήματος.

"Σ' ευχαριστώ που ήρθες παλιόφιλε και έπαιξες μπάσο. Σ' αγαπώ, ειρήνη και αγάπη" έγραψε ο Ρίνγκο στο Twitter, αναρτώντας και μια φωτογραφία που τον δείχνει ν' αγκαλιάζει τον σερ Πολ.

Τα δυο "σκαθάρια" συνοδεύονταν στο στούντιο από τον Τζο Γουόλς, τον κιθαρίστα των Eagles. "Και ήρθε και ο ΤζοΓ. να παίξει, τι μέρα κι αυτή!" σχολίασε ο Ρίνγκο Σταρ.

Ο παραγωγός Μπρους Σούγκαρ, που συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με τον Ρίνγκο, ανήρτησε επίσης μια φωτογραφία στη σελίδα του στο Facebook. "Μια μαγική ημέρα μ' αυτούς τους δυο εκεί", έγραψε στη λεζάντα.

Ο 74χρονος Μακάρτνεϊ και ο 76χρονος Ρίνγκο είχαν συνεργαστεί για τελευταία φορά το 2010 στο άλμπουμ "Y Not" του δεύτερου. Ο σερ Πολ έπαιξε μπάσο στο τραγούδι Peace Dream και τραγούδησε το Walk with you.