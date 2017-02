ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Οσκαρ 2017: Αυτές είναι οι κυριότερες υποψηφιότητες

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τη μεγαλύτερη βραδιά του αμερικανικού κινηματογράφου. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας απονέμονται στα βραβεία Οσκαρ στο Λος Άντζελες, στην 89η τελετή της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Αυτές είναι οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες των βραβείων Όσκαρ:

Καλύτερης ταινίας

Η Άφιξη (Arrival) του Ντενί Βιλνέβ

Fences του Ντένζελ Ουάσινγκτον

Αντιρρησίας συνείδησης (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον

Πάση Θυσία (Hell or High Water) του Ντέιβιντ Μακένζι

Αφανείς Ηρωίδες (Hidden Figures) του Θίοντορ Μέλφι

La La Land του Ντέιμιεν Σαζέλ

Lion του Γκαρθ Ντέιβις

Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Moonlight του Μπάρι Τζένκινς

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Ντενί Βιλνέβ, για την ταινία Η Άφιξη (Arrival)

Μελ Γκίμπσον, για την ταινία Αντιρρησίας Συνείδησης (Hacksaw Ridge)

Ντέιμιεν Σαζέλ, για την ταινία La La Land

Κένεθ Λόνεργκαν, για την ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea)

Μπάρι Τζένκινς, για την ταινία Moonlight

Πρώτου ανδρικού ρόλου

Κέισι Άφλεκ, για την ερμηνεία του στην ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Άντριου Γκάρφιλντ, για την ερμηνεία του στην ταινία Αντιρρησίας συνείδησης (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον

Ράιαν Γκόσλινγκ, για την ερμηνεία του στην ταινία La La Land, του Ντέιμιεν Σαζέλ

Βίγκο Μόρτενσεν, για την ερμηνεία του στην ταινία Captain Fantastic του Ματ Ρος

Ντένζελ Ουάσινγκτον, για την ερμηνεία του στην ταινία Fences, σε σκηνοθεσία του ιδίου

Πρώτου γυναικείου ρόλου

Ιζαμπέλ Ιπέρ, για την ερμηνεία της στην ταινία Εκείνη (Elle) του Πάουλ Φερχούφεν

Ρουθ Νέγκα, για την ερμηνεία της στην ταινία Loving του Τζεφ Νίκολς

Νάταλι Πόρτμαν, για την ερμηνεία της στην ταινία Jackie του Πάμπλο Λαραΐν

Έμμα Στόουν, για την ερμηνεία της στην ταινία La La Land του Ντέιμιεν Σαζέλ

Μέριλ Στριπ, για την ερμηνεία της στην ταινία Florence: Φάλτσο Σοπράνο (Florence Foster Jenkins) του Στίβεν Φρίαρς

Δεύτερου ανδρικού ρόλου

Μαχέρσαλα Αλί, για την ερμηνεία του στην ταινία Moonlight του Μπάρι Τζένκινς

Τζεφ Μπρίτζες, για την ερμηνεία του στην ταινία Αντιρρησίας συνείδησης (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον

Λούκας Χέτζις, για την ερμηνεία του στην ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Ντεβ Πατέλ, για την ερμηνεία του στην ταινία Lion του Γκαρθ Ντέιβις

Μάικλ Σάνον, για την ερμηνεία του στην ταινία Νυκτόβια Πλάσματα (Nocturnal Animals) του Τομ Φορντ

Δεύτερου γυναικείου ρόλου

Βαιόλα Ντέιβις, για την ερμηνεία της στην ταινία Fences του Ντένζελ Ουάσινγκτον

Νεϊόμι Χάρις, για την ερμηνεία της στην ταινία Moonlight του Μπάρι Τζένκινς

Νικόλ Κίντμαν, για την ερμηνεία της στην ταινία Lion του Γκαρθ Ντέιβις

Οκτάβια Σπένσερ, για την ερμηνεία της στην ταινία Αφανείς Ηρωίδες (Hidden Figures) του Θίοντορ Μέλφι

Μισέλ Ουίλιαμς, για την ερμηνεία της στην ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας

Κάτω από την άμμο (Under Sandet), του Μάρτιν Σέντβλιετ (Δανία)

Ο κύριος Όβε (En Man som Heter Ove) του Χάνες Χολμ (Σουηδία)

Ο εμποράκος (Le client ή The Salesman) του Ασγκάρ Φαρχάντι (Ιράν/συμπαραγωγή: Γαλλία)

Tanna του Μπέντλι Ντιν (Αυστραλία)

Toni Erdmann του Μάρεν Άντε (Γερμανία)

Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων

Ο Κούμπο και οι δύο χορδές (Kubo and the Two Strings) του Τράβις Νάιτ

Βαϊάνα (Moana) του Τζον Μάσκερ

Εγώ ο Κολοκυθάκης (Ma vie de courgette) του Κλοντ Μπαράς

Ζωούπολη (Zootopia) του Ριτς Μουρ

Η Κόκκινη Χελώνα (La tortue rouge) του Μίχαελ Ντούντοκ ντε Βιτ

Πρωτότυπου σεναρίου

Τέιλορ Σέρινταν, για το σενάριο της ταινίας Πάση Θυσία (Hell or High Water)

Ντέιμιεν Σαζέλ, για το σενάριο της ταινίας La La Land

Ευθύμης Φιλίππου, για το σενάριο της ταινίας Ο Αστακός

Κένεθ Λόνεργκαν, για το σενάριο της ταινίας Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea)

Μάικ Μιλς, για το σενάριο της ταινίας Καταπληκτικές γυναίκες (20th Century Women)