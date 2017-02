ΣΤΟ MOONLIGHT Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Βραβεία Οσκαρ: Απίστευτη γκάφα με την καλύτερη ταινία της χρονιάς

Η ταινία "Moonlight" του Μπάρι Τζένκινς κέρδισε το 'Οσκαρ καλύτερης ταινίας στην 89η τελετή απονομής των βραβείων του αμερικανικού κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα/ πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας στην Ελλάδα).

Το ίδιο βραβείο διεκδικούσαν οι ταινίες "Η Άφιξη" ("Arrival") του Ντενί Βιλνέβ, "Fences" του Ντένζελ Ουάσινγκτον, "Αντιρρησίας συνείδησης" (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον, "Πάση Θυσία" ("Hell or High Water") του Ντέιβιντ Μακένζι, " Αφανείς Ηρωίδες" ("Hidden Figures") του Θίοντορ Μέλφι, "La La Land" του Ντέιμιεν Σαζέλ, "Lion" του Γκαρθ Ντέιβις και "Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα" ("Manchester by the Sea") του Κένεθ Λόνεργκαν.

Το απίστευτο της βραδιάς ήταν όταν ο παρουσιαστής Γουόρεν Μπίτι αρχικά ανακοίνωσε εκ παραδρομής ότι το μιούζικαλ "La La Land" πήρε το βραβείο, προκαλώντας σύγχυση. Ο Μπίτι στη συνέχεια είπε ότι του έδωσαν ν' ανοίξει λάθος φάκελο. Στο μεταξύ δύο παραγωγοί του μιούζικαλ, το οποίο εθεωρείτο το μεγάλο φαβορί εδώ και εβδομάδες ευχαριστούσαν την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για την τιμή, όταν ένας από αυτούς αντιλήφθηκε το λάθος ενώπιον εκατοντάδων εκατομμυρίων τηλεθεατών σε μια βραδιά που μεταδιδόταν απευθείας παγκοσμίως.

Ο Ντέιμιεν Σαζέλ έλαβε το βραβείο Όσκαρ σκηνοθεσίας για το μιούζικαλ La La Land, και έγινε στα 32 του χρόνια ο νεότερος σκηνοθέτης που το έχει επιτύχει ποτέ.

Οι άλλοι υποψήφιοι ήταν ο Ντενί Βιλνέβ (Η Άφιξη), ο Μελ Γκίμπσον (Αντιρρησίας Συνείδησης), ο Κένεθ Λόνεργκαν (Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα) και ο Μπάρι Τζένκινς (Moonlight).

Εχασε ο Αστακός

Ο Κένεθ Λόνεργκαν έλαβε το βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο, αυτό της ταινίας Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea).

Οι άλλοι υποψήφιοι σε αυτή την κατηγορία ήταν οι Τέιλορ Σέρινταν (Πάση Θυσία), Ντέιμιεν Σαζέλ (La La Land), Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύνης Φιλίππου (Ο Αστακός) και Μάικ Μιλς (Καταπληκτικές γυναίκες).

Μουσική

Ο Τζάστιν Χόρβιτς έλαβε δύο βραβεία Όσκαρ, του καλύτερου σάουντρακ και του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, όπως αναμενόταν από πολλούς ότι θα κατάφερνε ο συνθέτης της μουσικής μιας ταινίας που θεωρείται πως αναγεννά το είδος των μιούζικαλ, του La La Land.

Η ταινία είχε συγκεντρώσει εξάλλου τις περισσότερες υποψηφιότητες (14) για τα πιο περίβλεπτα κινηματογραφικά βραβεία, κυρίως χάρη στη δουλειά του Χόρβιτς.

Ο συνθέτης ευχαρίστησε παραλαμβάνοντας τα αγαλματίδια τον «υπέροχο φίλο του Ντέιμιεν» Σαζέλ, τον σκηνοθέτη της ταινίας, καθώς και «όλους τους μουσικούς του Λος Άντζελες» που συμμετείχαν στην εκτέλεση της δουλειάς του.

Το βραβείο πρωτότυπου τραγουδιού έλαβε το "City of Stars". Είναι ιδιαίτερα σπάνιο πως δύο τραγούδια της ταινίας La La Land ήταν υποψήφια για το βραβείο. Το δεύτερο ήταν το "Audition (The Fools Who Dream)".

Πρωτσγωνιστές

Η 'Εμα Στόουν κέρδισε το Οσκαρ α' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ "La La Land", όπου υποδύεται μια νεαρή ηθοποιό η οποία τραγουδά και παίζει κλακέτες.

Η μόλις 28 ετών Στόουν διεκδικούσε το βραβείο αυτό μαζί με τις Ιζαμπέλ Ιπέρ στην ταινία "Εκείνη" (Elle), Ρουθ Νέγκ στην ταινία "Loving", Νάταλι Πόρτμαν στην ταινία "Jackie" και Μέριλ Στριπ στην ταινία "Florence: Φάλτσο Σοπράνο" (Florence Foster Jenkins).

Ο Κέισι 'Αφλεκ κέρδισε το πρώτο του 'Οσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία "Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα" ("Manchester by the Sea").

Ο Κέισι 'Αφλεκ, που βγαίνει έτσι από τη σκιά του αδελφού του Μπεν, διεδικούσε το 'Οσκαρ α΄ανδρικού ρόλου μαζί με τους 'Αντριου Γκάρφιλντ ("Αντιρρησίας συνείδησης"), Ράιαν Γκόσλινγκ ("La La Land"), Βίγκο Μόρτενσεν ("Captain Fantastic") και Ντένζελ Ουάσινγκτον ("Fences").