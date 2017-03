ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συγκλονίζει η Τζέιν Φόντα: Με βίασαν όταν ήμουν παιδί!

Η μεγάλη αμερικανίδα σταρ και πάλαι ποτέ ακτιβίστρια, Τζέιν Φόντα, ενόψει και του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας την ερχόμενη εβδομάδα, στις 8 Μαρτίου, αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά όταν ήταν παιδί.

«Για να σας αποδείξω σε ποιο βαθμό οι γυναίκες πληρώνουν το τίμημα της πατριαρχίας, θα σας αποκαλύψω ότι βιάσθηκα όταν ήμουν παιδί», λέει η μεγάλη ηθοποιός σε μια συνέντευξη-ποταμό που έδωσε στην επίσης αμερικανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Μπρι Λάρσον για λογαριασμό της ιστοσελίδας μόδας The Edit και αναδημοσιεύουν πολλά αμερικανικά και βρετανικά έντυπα.

«Έχω συναντήσει νεαρά κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βιασμού και δεν γνωρίζουν καν ότι ήταν βιασμός. Νομίζουν ότι συνέβη επειδή είπαν "όχι" με λάθος τρόπο. Ένα από τα μεγάλα πράγματα στα οποία συνέβαλε το γυναικείο κίνημα ήταν να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο βιασμός και η κακοποίηση δεν είναι δικό μας λάθος. Μας κακοποίησαν και αυτό δεν είναι σωστό», λέει ήρεμα πλέον η μεγάλη ηθοποιός.

Η Φόντα αποκαλύπτει επίσης ότι κάποτε απολύθηκε από ένα κινηματογραφικό στούντιο, επειδή απέρριπτε τις σεξουαλικές προτάσεις του αφεντικού της.

«Απολύθηκα γιατί αρνήθηκα να κοιμηθώ με το αφεντικό μου και πάντα πίστευα ότι ήταν δικό μου λάθος - ότι δεν έκανα ή δεν είπα το σωστό», εξομολογείται.

Δυστυχώς, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος στην οικογένεια Φόντα κακοποιήθηκε σεξουαλικά. Η Φόντα είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι η μητέρα της, Φράνσις Φορντ Σέιμουρ, είχε επίσης πέσει θύμα βιασμού. Αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 1950 όταν η Τζέιν ήταν 12 χρόνων.

Η 79χρονη σήμερα ηθοποιός παραδέχεται ότι καθώς μεγάλωνε στη δεκαετία του '50, ένοιωθε «μειωμένη-κατώτερη».

«Οι άντρες που πέρασαν από τη ζωή μου ήταν υπέροχοι, θύματα όμως και εκείνοι των πατριαρχικών τους πεποιθήσεων», εξηγεί. «Επιτέλους αποφάσισα ότι δεν επρόκειτο να παραιτηθώ, προκειμένου να ευχαριστήσω τον άντρα με τον οποίο ήμουν μαζί».

«Έγινα συνειδητή φεμινίστρια όταν ήμουν ελεύθερη και είδα την παράσταση "Μονόλογοι αιδείων". Ενώ γελούσα, ο φεμινισμός μου περνούσε από το κεφάλι μου στο DNA μου. Μου πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί είχα μεγαλώσει με τη "νόσο" να ευχαριστώ τους άλλους...»

Και ενώ δηλώνει ότι είναι πλέον ευτυχισμένη με τον τρόπο που έζησε τη ζωή της-εδώ και δεκαετίες τώρα στο προσκήνιο, παραδέχεται ότι δεν έχει κάνενα παράπονο για το γεγονός ότι μπορεί να μήν ήταν μία καλή μητέρα για τα τρία της παιδιά, τη 48χρονη Βανέσα Βαντίμ (καρπό της σχέσης της με τον γάλλο σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ), τον 43χρονο Τρόι Γκάριτι και τη 49χρονη Μαρί Λουάνα Γουίλιαμς.

«Δεν ήξερα πώς να είμαι καλός γονιός, αλλά μπορείς να το μάθεις, γι' αυτό μελέτησα πώς να είμαι καλη μητέρα, δεν είναι ποτέ αργά. Προσπαθώ να καλύπτω τα κενά του παρελθόντος, από όλα όσα δεν ήξερα πριν», παραδέχεται.

«Όταν πεθάνω, θέλω η οικογένειά μου να είναι δίπλα μου. Θέλω να με αγαπούν και αυτό πρέπει να το κατακτήσω μόνη μου. Ακόμα δουλεύω πάνω σε αυτό», λέει συγκινημένη η μεγάλη ηθοποιός.

Πηγές: The Edit, the Telegraph, The Sun