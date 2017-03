ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

Κονιόρδου: Ο πολιτισμός ενώνει, δημιουργεί και πολλαπλασιάζει

«Ο πολιτισμός ενώνει, δημιουργεί και πολλαπλασιάζει. Γεφυρώνει αντιθέσεις, υπερβαίνει συγκρούσεις, καλλιεργεί το έδαφος για συνεργασίες» σημείωσε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου, ανοίγοντας την ενότητα με θέμα «Cultural heritage as economic value: Economic benefits and social opportunities» στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

Σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, η κ. Κονιόρδου τόνισε πως- μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη, ήπια και ολιστική ανάπτυξη που σέβεται μαζί με την υλική και άυλη κληρονομιά, το περιβάλλον και το κάλλος του τόπου. Συνδέεται με την παιδεία, τον ποιοτικό τουρισμό, τις τοπικές κοινωνίες, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τον διάλογο με την ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα, συμπλήρωσε.

«Ο πολιτισμός προσφέρει ένα πρότυπο ανάπτυξης στις μαστιζόμενες από την κρίση κοινωνίες. Παράλληλα, μεταφέρει σύγχρονες ιδέες και καλλιεργεί νέους πνευματικούς προσανατολισμούς. Συμβάλλει στην αποδοχή του διαφορετικού που αποδεικνύεται απαραίτητη όσο και η βιοποικιλότητα για τη φύση. Μπορεί λοιπόν να οδηγήσει στη μετεξέλιξη του αναπτυξιακού μοντέλου και στην ενίσχυση πολιτικών που προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία» ανέφερε η κ. Κονιόρδου.

«Το ποτάμι της παγκοσμιοποίησης δεν γυρίζει πίσω. Πρέπει να στρέψουμε τη δύναμη αυτή προς όφελος όχι των ολίγων αλλά όλων και ιδιαίτερα των νέων που θα καθορίσουν τη νέα εποχή» υπογράμμισε η υπουργός και επισήμανε πως η πολιτεία και το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού «αφουγκράζεται τους προβληματισμούς, προτείνει και εφαρμόζει πολιτικές για τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες προκλήσεις».