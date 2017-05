MΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΝ ΚΟΛΙΝ ΦΑΡΕΛ ΚΑΙ ΤΗ ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ

Καταχειροκροτήθηκε στις Κάννες η ταινία Beguiled της Σοφίας Κόπολα

Για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, το δίδυμο Νικόλ Κίντμαν-Κόλιν Φάρελ "χτύπησε" στις Κάννες, αυτή τη φορά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Σοφίας Κόπολα στην ταινία The Beguiled, ένα ριμέικ του περίφημου "Προδότη" (1971) με πρωταγωνιστή τον Κλιντ Ίστγουντ.

Η Κίντμαν κρατά τον ρόλο της διευθύντριας ενός σχολείου θηλέων, παγιδευμένων σε μια εξοχική έπαυλη ενώ γύρω τους μαίνεται ο αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Η άφιξη του Φάρελ, ενός τραυματισμένου στρατιώτη των Βορείων, ξυπνά καταπιεσμένα πάθη.

"Στον πυρήνα βρίσκεται η μάχη εξουσίας μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας... ελπίζω με μια ψυχαγωγική και ενδιαφέρουσα ιστορία" είπε η δημιουργός του "Χαμένοι στη Μετάφραση" στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την προβολή της ταινίας της.

Πολλά χρόνια αφότου είδε για πρώτη φορά τον "Προδότη" που σκηνοθέτησε ο Ντον Ζίγκελ, η Κόπολα αποφάσισε να σταματήσει πλέον να "αντιστέκεται" στα ριμέικ. "Πραγματικά μου είχε κολλήσει στο μυαλό. Η πρώτη ταινία είναι μια αφήγηση από την πλευρά του στρατιώτη, από τη δική του άποψη για αυτόν τον γυναικείο κόσμο και θεώρησα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να γυρίσω πίσω, να βρω το βιβλίο (του Τόμας Κάλιναν) και να πω την ίδια ιστορία από την πλευρά των γυναικών", συνέχισε.

"Ο Κόλιν, το αρσενικό δείγμα μας, έπαιξε καλά τον ρόλο του αντικειμένου μας", πρόσθεσε αστειεύομενη για τον μοναδικό ουσιαστικό ανδρικό χαρακτήρα της ταινίας, στην οποία κυριαρχούν οι γυναίκες.

Η ταινία καταχειροκροτήθηκε στις Κάννες, αν και ορισμένοι κριτικοί είπαν ότι της έλειπε λίγο από το σφρίγος του πρωτότυπου.

Η Κίντμαν και ο Φάρελ πρωταγωνιστούν επίσης στην ταινία The Killing of the Sacred Deer του Γιώργου Λάνθιμου που προβλήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ την Δευτέρα.