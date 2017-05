ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Ελληνική επιτυχία: Ο Γ. Λάνθιμος πήρε βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ Καννών

Το βραβείο σεναρίου απονεμήθηκε στον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου για το “The Killing of a Sacred Deer”, στο επετειακό 70ό Φεστιβάλ Καννών, το οποίο μοιράστηκαν με την Λιν Ράμσεϊ για το “You Were Never Really Here”.