ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ

H επιστήμη και τεχνολογία που αιφνιδιάζουν τους επιβάτες του μετρό

«Mind the Gap» είναι η φράση που συνηθίζουμε να ακούμε από τα μεγάφωνα στις στάσεις του μετρό της Αθήνας. Στις 3 του Φεβρουαρίου όμως θα ακούσουμε “Mind the Lab” για να αποβιβαστούμε στην πιο δημοφιλή στάση του μετρό που γράφει «Τεχνολογία και Επιστήμη» και να γνωρίσουμε επιστημονικές ανακαλύψεις, αναδυόμενες τεχνολογίες, μηχανολογικά επιτεύγματα και μαθηματικές εφαρμογές.

Αυτή τη φορά δεν συναντά ο κόσμος την Τεχνολογία, αλλά η ίδια η Τεχνολογία τον βρίσκει κυριολεκτικά στο… δρόμο του. Και για την ακρίβεια, όχι ακριβώς στο δρόμο, αλλά ακριβώς κάτω από αυτόν, στους πολυσύχναστους υπόγειους σταθμούς του μετρό, όπου στήνεται ένα ολοήμερο και άκρως καινοτόμο επιστημονικό γεγονός, το “Mind the Lab”. Σε δώδεκα σταθμούς, δημόσιους χώρους πρόσκαιρης συνύπαρξης για χιλιάδες πολίτες η Τεχνολογία και η Επιστήμη θα κάνει την εμφάνισή της δείχνοντας αδιακρίτως στους βιαστικούς ή μη, περαστικούς πως είναι εκεί, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη καθημερινότητά μας. Πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού οργανισμού «Επιστήμη-Επικοινωνία- SciCo», που από το 2008 μέσα από ποικίλες δράσεις πρωταγωνιστεί με ξεχωριστή επιτυχία στον χώρο της επικοινωνίας της Επιστήμης, επινοώντας διαρκώς νέους τρόπους «συμφιλίωσής» της με το ευρύ κοινό.

Έτσι λοιπόν την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου από τις 08:00 ως τις 22:00, οι σταθμοί του μετρό: Εθνική Άμυνα, Άλιμος, Ελληνικό, Πειραιάς, Σύνταγμα, Αγ. Μαρίνα, Ανθούπολη, Κεραμεικός, Αγ. Αντώνιος, Αγ. Δημήτριος, Ευαγγελισμός, Δουκίσσης Πλακεντίας, θα γεμίσουν με εντυπωσιακά επιστημονικά πειράματα, ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια, επιστημονικά «στιγμιότυπα», τεχνολογικές εφαρμογές, εκθέματα, καλλιτεχνικά δρώμενα και πολλές άλλες δραστηριότητες, που θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή νέων επιστημόνων, ερευνητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπόσχονται να αποκαλύψουν στους επιβάτες του μετρό την επιστήμη που συνοδεύει τις καθημερινές τους δραστηριότητες και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων πολιτών ανεξαρτήτου ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εθνικότητας, επαγγέλματος και ενδιαφερόντων.

Εκλαϊκευση

Ο πρόεδρος και συνιδρυτής του SciCo Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, μιλώντας για εκλαΐκευση της επιστήμης, που είναι και ο κύριος στόχος του, λέει πως η επιστημονική γνώση στην Ελλάδα είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη, ο οποίος πρέπει να έχει ενημέρωση και άποψη για θέματα της καθημερινότητάς του και εξηγεί τους λόγους του πρωτοποριακού αυτού εγχειρήματος: “Στις γνωστές επιστημονικές δράσεις που διοργανώνουμε και που προσελκύουν περισσότερα από 50.000 άτομα το χρόνο, προσέρχεται κόσμος που έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον. Η ιδέα μας ήταν να κάνουμε κάτι σχετικό με την τεχνολογία και την επιστήμη που δεν θα «φιλτράρει» τον κόσμο, κάτι που θα προσεγγίσει ένα ανυποψίαστο κοινό, το οποίο μπορεί και να μην επισκεπτόταν ποτέ ένα φεστιβάλ επιστήμης.

Αυτή είναι και η καινοτομία του εγχειρήματος, το γεγονός ότι η επιστήμη και η τεχνολογία «πέφτουν» κυριολεκτικά πάνω σε ένα κοινό, το οποίο αποβιβάζεται από το τρένο και λίγο πριν φτάσει στα εισιτήρια συναντά τη γνώση που το συνδέει με την πραγματικότητά του και το αιφνιδιάζει ευχάριστα. Η άλλη διάσταση της συγκεκριμένης δράσης ταυτίζεται με την προσπάθεια καταπολέμησης του επιστημονικού αναλφαβητισμού, η οποία, δυστυχώς, συχνά υπερμεγεθύνεται στις μέρες μας και γίνεται ανεξέλεγκτη μέσα από τα social media”,συμπληρώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Είναι γεγονός πως η διάδοση και η επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό κατακτά, τα τελευταία χρόνια, όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Έτσι μετά τα Science Festivals, τη Βραδιά του Ερευνητή, τον διαγωνισμό Famelab, το επιστημονικό θέατρο ή το Stand up Science κ.ά. , η νέα πρόταση “Mind the Lab” της SciCo, που υλοποιείται σε συνεργασία με το British Council και την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αλλά και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Υποτρόφων Ωνάση και του The People’s Trust, δεν θα μπορούσε να συνδεθεί πιο εύστοχα με την επικοινωνία της Επιστήμης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η καινοτόμα αυτή δράση πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι το “Mind the Lab” να αναπτυχθεί και να ταξιδέψει μελλοντικά σε όλους τους σταθμούς του κόσμου.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://mind-the-lab.com/en/home/

Βάσω Μιχοπούλου