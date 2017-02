ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

Athens Science Festival 2017: «Διαμορφώνοντας το μέλλον μας»!

Με όπλο τη γνώση και την ανοιχτή πρόσβαση σε καινοτόμα εργαλεία μπορούμε πια να εφεύρουμε νέες τεχνολογίες, να δημιουργήσουμε ευφάνταστες κατασκευές και να πάρουμε την επιστήμη στα χέρια μας, «Διαμορφώνοντας το μέλλον μας»!

Με αυτό το σύνθημα οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας “Athens Science Festival 2017” προσκαλούν και προκαλούν από τις 29 Μαρτίου – 2 Απριλίου μικρούς και μεγάλους, στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για μια βουτιά στην τεχνολογία του μέλλοντος: drones, internet of things, εικονική πραγματικότητα και αυτοκίνητα ρομπότ, μεταξύ πολλών άλλων. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναρπαστικές συζητήσεις και ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες διαφορετικών εθνικοτήτων και τομέων ειδίκευσης, εκθέσεις, παρουσιάσεις, προβολές και πολλά εργαστήρια, εκπαιδευτικά δρώμενα και επιμορφωτικά παιχνίδια.

Το Athens Science Festival 2017 θα ανοίξει με την ομιλία του που φέρει τον τίτλο: LED it be: Από την Ινδία, για όλο τον κόσμο, με αγάπη, ο 28χρονος Govinda Upadhyay που ξεκίνησε από την Ινδία με όνειρό του να “φωτίσει” τον κόσμο. Μπορεί κάθε μαθητής, σε κάθε γωνιά του κόσμου, να διαβάζει κάτω από το φως μιας λάμπας LED που έχει κατασκευάσει ο ίδιος με απλά υλικά; Με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του «LED it be», o Upadhyay, ιδρυτής της κοινωνικής start-up επιχείρησης LEDSafari με έδρα τη Λωζάνη της Ελβετίας, ανοίγει το φετινό Φεστιβάλ, και μας δείχνει το δρόμο, αλλά και τα εμπόδια που συναντά κάποιος από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι την πραγματοποίησή της. Ο Upadhyay είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς στο χώρο της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και έχει επιλεχθεί το 2016 από το περιοδικό Forbes ως ένας από τους 30 κορυφαίους κοινωνικούς επιχειρηματίες της Ευρώπης κάτω των 30 ετών.

Αόρατα (!) ρομπότ… εν δράσει

Στο φετινό φεστιβάλ τα ρομπότ έχουν την τιμητική τους. Άλλα θα χορεύουν, άλλα θα οδηγούν οχήματα του μέλλοντος, άλλα θα μονομαχούν, ενώ κάποια θα κληθούμε να τα κατασκευάσουμε μόνοι μας. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Δεμέτζος θα μας παρουσιάσει κάποια άλλα ρομπότ, που είναι …αόρατα! Αυτά τα «έξυπνα» μικροσκοπικά φάρμακα-ρομπότ υπόσχονται να φέρουν επανάσταση στη θεραπεία ασθενειών, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα κύτταρα ή ιστούς. Ο δρ. Δεμέτζος, καθηγητής Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οραματίζεται ένα μέλλον όπου οι θεραπείες θα είναι αποτελεσματικές και με ελάχιστες παρενέργειες.

Λάθος ώρα; Λάθος μέρος!

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, κάποιος φροντίζει να λειτουργούν τα πάντα …ρολόι. Στρατιωτικές επιχειρήσεις, τραπεζικές συναλλαγές, διαδίκτυο και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από την ώρα που υπολογίζεται με βάση τα ατομικά ρολόγια του Ναυτικού Παρατηρητηρίου των ΗΠΑ, πίσω από τα οποία κρύβεται ο Έλληνας «Father of Time ή Time Lord» Δημήτρης Ματσάκης. Ο «πατέρας του χρόνου» αποκαλεί τα ρολόγια παιδιά του, αν και ο ίδιος όμως δεν φοράει ποτέ ρολόι! Δεν υπάρχει το «τέλειο» ρολόι, αλλά συνδυάζοντας 100 περίπου ατομικά ρολόγια – δηλαδή, ρολόγια που βασίζονται στην παρατήρηση των ταλαντώσεων ατόμων καισίου–, τεσσάρων διαφορετικών τύπων, ο δρ. Ματσάκης καταφέρνει να μετρήσει το χρόνο με τρομερή ακρίβεια, εξαλείφοντας τα αδύναμά τους σημεία. Αν η μέτρηση του χρόνου πέσει έξω έστω και για ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου, τότε αμέτρητα χρονοεξαρτώμενα συστήματα που ρυθμίζουν την καθημερινή μας ζωή θα καταστραφούν ― ένα GPS θα πέσει έξω περίπου ένα χιλιόμετρο στον προσδιορισμό της θέσης μας.

Πλούτωνας: Μια ιστορία απόσταση

Και από τη Γη στο διάστημα. Ένα ιστορικό ταξίδι στην εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος, μας επιφυλάσσει ο σπουδαιότερος Έλληνας αστροφυσικός, Σταμάτης Κριμιζής, που έχει συμμετάσχει στις σημαντικότερες αποστολές της NASA στους πλανήτες της ηλιακής «γειτονιάς» μας, με κυριότερες τις Voyager 1 και 2 και πρόσφατα την αποστολή New Horizons, η οποία το 2015 προσέγγισε για πρώτη φορά τον Πλούτωνα. Στην ομιλία του θα μας διηγηθεί ιστορίες από τις διαστημικές εξερευνήσεις της ανθρωπότητας στο ηλιακό σύστημα που ξεκίνησαν από τον Ερμή και έφτασαν στον Πλούτωνα σε 50 χρόνια, ανακαλύπτοντας μέρη που ποτέ κανείς δεν είχε φανταστεί.

Σε έναν κόσμο… κβαντικό!

Το Athens Science Festival, θα τολμήσει να μας αποκαλύψει και έναν άλλον, νέο και περίπλοκο κόσμο, αυτόν της Κβαντικής Βιολογίας. Μπορούν τα κβαντικά φαινόμενα να εξηγήσουν την προέλευση της ζωής; Μπορεί η έμβια ζωή, όπως την ξέρουμε, να διέπεται από ακατανόητους κανόνες; «Ο κβαντικός κόσμος είναι τόσο περίεργος, που ακόμη και οι ιστορίες για απαγωγές από εξωγήινους μοιάζουν απολύτως λογικές», ισχυρίζεται ο Jim Al-Khalili, ένας από τους πιο διάσημους επιστήμονες στη Μ. Βρετανία. Αλλά μην τρομάζετε, γιατί στο Athens Science Festival θα μας πάρει από το χέρι για να μας ταξιδέψει στα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Ο Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Al-Khalili διδάσκει Κβαντική Μηχανική είναι στο Πανεπιστήμιο του Surrey, ενώ, παράλληλα, διευθύνει το Τμήμα Επικοινωνίας και Διάδοσης Επιστημονικών Θεμάτων προς το Ευρύ Κοινό. Θα μπορέσει άραγε να μας πείσει ότι: «ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της επιστήμης είναι να επιτρέψει στην ανθρωπότητα να αντιληφθεί ότι ο κόσμος μας είναι κατανοητός;», όπως χαρακτηριστικά έχει πει;

Know yourself, i.e. Γνώθι σαυτόν

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που αδυνατούμε να καταλάβουμε κατοικεί μέσα μας, και δεν είναι άλλο από τον εγκέφαλο. «Ο νους δεν είναι τίποτα περισσότερο από την ενέργεια του εγκεφάλου», θα υποστηρίξει ο Γιώργος Παξινός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ και επικεφαλής ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης της Αυστραλίας, στην ομιλία του «Γνώθι σαυτόν» στο Athens Science Festival. Ο Καθηγητής Παξινός, ο πρώτος επιστήμονας που χαρτογράφησε αυτό το εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο, είναι ο πλέον ειδικός για να μας πείσει πως δεν υπάρχει ψυχή και να μας βοηθήσει να ξανανακαλύψουμε την ταυτότητά μας.

Και όλα τα παραπάνω είναι μόνο η αρχή!

