ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

«Πράσινα μαθήματα» με πράσινα μολύβια από τη Κένυα

Γράφει: Βάσω Μιχοπούλου

«Την επόμενη φορά που θα αγοράσετε μολύβια σκεφτείτε αν θα προτιμήσετε κάποια από ξύλο ή πλαστικό ή από ένα υλικό φιλικό προς το περιβάλλον». Αυτό είναι το δίλλημα που θέτει στους καταναλωτές ο Κενυάτης επιχειρηματίας Anthony Kirori, ο οποίος, ακόμη και στη ψηφιακή εποχή, έχει βρει μια μεγάλη αγορά για τα μολύβια που κατασκευάζει ο ίδιος στη χώρα του από ανακυκλωμένες εφημερίδες.

Αυτό διαφοροποιεί τα μολύβια με την επωνυμία «Green Pencils»,που παράγει μαζί με τον συνέταιρό του Ivan Ochieng στο εργοστάσιο τους στο Ναιρόμπι, από τις άλλες μάρκες μολυβιών. Το ανακυκλωμένο χαρτί από εφημερίδες, που αποτελεί το περίβλημα για τον πυρήνα (ραβδί )από γραφίτη αντί του του συνηθισμένου ξύλου προσφέρει μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση για τα μολύβια.

Ο μηχανικός Kirori, με προϋπηρεσία στην κρατική επιχείρηση διάθεσης αποβλήτων και ο συνεργάτης του Ochieng, με σπουδές στα οικονομικά και στο δίκαιο είναι παθιασμένοι με την ιδέα διάσωσης του περιβάλλοντος. Έστησαν την εταιρία “Green Pencils” τον Ιούνιο του 2012, το εργοστάσιο της οποίας βρίσκεται στην Juja, στο Ναϊρόμπι, για να κατασκευάζουν έως 100.000 μολύβια ανά μήνα. Αυτή τη στιγμή, παγκοσμίως χρησιμοποιούνται πάνω από 14 δις μολύβια(!) και σύμφωνα με έρευνα αγοράς οι πωλήσεις μολυβιών παγκοσμίως θα αυξηθούν σε US $ 2,7 δισ. Την ίδια ώρα ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μολυβιών στο κόσμο είναι η Dixon Ticonderoga, με έδρα τις ΗΠΑ, που παράγει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια μολύβια το χρόνο.

«Οι εισαγωγές της χώρας είναι πάνω από 100 εκατομμύρια μολύβια κάθε χρόνο, αλλά περισσότερα από το 60% αυτών είναι πολύ χαμηλής ποιότητας», λέει ο Ochieng σε συνέντευξή του σε τοπικό Μέσο(“How we made it in Africa”). «Υπήρχε ένα κενό στην βιομηχανία. Αν και υπάρχει μια μεγάλη αγορά για μολύβια, η Κένυα στηρίζεται κυρίως σε εισαγόμενα προϊόντα.

Περίπου 100 εκατομμύρια μολύβια εισάγονται κάθε χρόνο. Εμείς έχουμε την ικανότητα να παράγουμε 100.000 μολύβια ανά μήνα, αλλά δεν τα διαθέτουμε όλα, καθώς η πωλήσεις επηρεάζονται κυρίως από το σχολικό ημερολόγιο», συμπληρώνει ο Kirori και συνεχίζει: «Με τη χρήση ανακυκλωμένων εφημερίδων βοηθάμε στην προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των απορριμμάτων και του αριθμού των δέντρων που κόβονται για να παράγουν ξύλινα μολύβια».

Σύμφωνα με τους δύο επιχειρηματίες, χρειάζονται δύο κιλά παλιές εφημερίδες για να παραχθούν μια ντουζίνα μολύβια. Το ανακυκλωμένο υλικό λαμβάνεται μέσα από μια διαδικασία παραγωγής 18 σταδίων, για να είναι ανθεκτικό και αδιάβροχο, η οποία κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό.

Τα μολύβια με το ανακυκλωμένο χαρτί πωλούνται σε επιχειρήσεις, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, σε σχολεία, κ.ά, διατίθενται σε δύο μεγέθη (σε τιμή μεταξύ Sh20(σελίνια)=0.18 ευρώ και Sh45(σελίνια)=ο,41 ευρώ), ενώ μπορούν να είναι επώνυμα (να φέρουν δηλ. την επωνυμία κάποιας εταιρείας) και να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλείο μάρκετινγκ ή να είναι απλά με την αρχική εφημερίδα. Τα Green pencils έχουν διακριθεί με το «Diamond Mark» ποιότητας από το Bureau of Standards (KEBS) της Κένυας, το οποίο είναι η υψηλότερη διάκριση ποιότητας που μπορεί να έχει ένα προϊόν.

Σύμφωνα με το “Bussiness Daily in Africa”, οι Kirori και Ochieng υπήρξαν φιναλίστ του προγράμματος Green Pioneer Accelerator 2015, που αποσκοπεί στη στήριξη των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και υποστηρίζεται μεταξύ άλλων, από το Growth Africa («Επιταχυντής» επιχειρήσεων της Αφρικής) και το Venture Capital (μια μορφή χρηματοδότησης που στηρίζει τις ανάγκες δυναμικών και γρήγορα αναπτυσσόμενων εταιρειών που χρειάζονται ίδια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους).

Αυτό είναι ένα 5μηνο πρόγραμμα που βοηθά να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις που στηρίζουν με τις δραστηριότητες τους τη δράση για τη κλιματική αλλαγή, παρέχοντας τους χρηματοδότηση και δικτύωση με περισσότερους από 600 επενδυτές. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κένυας, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 40% το 2011 από 12,70% το 2006. Ιστορικά, από το 1999 μέχρι το 2011, το ποσοστό ήταν κατά μέσο όρο 22,4% , αλλά έφτασε το Δεκέμβριο του 2011 στο υψηλότερο όλων των εποχών.

Η μόνη λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η ενδυνάμωση του πληθυσμού με βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να παρέχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα και να διευκολύνει την πρόσβαση σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και διατροφή. Σε αυτό συνεισφέρει η εταιρεία “Green Pencils”, αφού με σκόπιμο σχεδιασμό, μεγάλο τμήμα της δουλειάς γίνεται χειροποίητα. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας και έχει δώσει κίνητρα για ένα μεγάλο τμήμα του εργατικού δυναμικού. Επίσης αγοράζει μεγάλο τμήμα παλιών εφημερίδων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης αυτών των κοινοτήτων.

Οι δυο επιχειρηματίες φλερτάρουν τώρα με την ιδέα να επεκτείνουν την παραγωγή τους στην κατασκευή και άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χαρτί εφημερίδας, όπως κραγιόνια ζωγραφικής, μολύβια ματιών και άλλα προϊόντα μακιγιάζ, μέχρι και σήματα οδικής κυκλοφορίας!

Πηγή: https://www.greenpencilsltd.co.ke/