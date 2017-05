ΗΠΑ

Ηχηρή προειδοποίηση: Τα πυρηνικά απόβλητα αποτελούν μεγάλο κίνδυνο

Η διστακτικότητα που έδειξε ο ομοσπονδιακός ρυθμιστικός φορέας να απαιτήσει από τις εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τους πυρηνικούς αντιδραστήρες να δαπανήσουν 5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αυξηθεί η ασφάλεια της αποθήκευσης των ράβδων αναλωθέντων πυρηνικών καυσίμων απειλεί τις ΗΠΑ με μια δυνητική καταστροφή, προειδοποίησαν επιστήμονες χθες.

Η ρυθμιστική επιτροπή πυρηνικής ενέργειας (Nuclear Regulatory Commission, NRC) των ΗΠΑ έχει υποτιμήσει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης από π.χ. την ανάφλεξη πυρηνικών απόβλητων που θα μπορούσε να προκαλέσει ένας σεισμός ή μια επίθεση, σημείωσαν ειδικοί σε άρθρο τους στο περιοδικό Science.

Σε μια έκθεσή της το 2014, η NRC είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα καταστροφής στην περίπτωση που τα ραδιενεργά απόβλητα παραμείνουν αποθηκευμένα σε δεξαμενές είναι πολύ μικρή για να αναληφθεί το κόστος της μεταφοράς τους σε ασφαλέστερα δοχεία, ή βαρέλια, ξηρής αποθήκευσης.

Ένας σεισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή ραδιενέργειας θεωρείται απίθανο να σημειωθεί—η πιθανότητα υπολογίστηκε ότι ανέρχεται σε λιγότερο από μια φορά κάθε δέκα εκατομμύρια χρόνια—κάτι που σημαίνει ότι δεν δικαιολογείται το κόστος των περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων ανά αντιδραστήρα για την αλλαγή του τρόπου μεταχείρισης των αναλωθέντων πυρηνικών καυσίμων, είχε εξηγήσει στην έκθεσή της εκείνη.

Η καταστροφή στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Φουκουσίμα το 2011 προκλήθηκε από ένα τσουνάμι το οποίο ακολούθησε έναν πολύ ισχυρό σεισμό.

«Νομίζουμε πως ουσιαστικά η NRC έστησε την ανάλυσή της κατά τρόπο ώστε να πάρει την απάντηση που ήθελε», ανέφερε ο Έντουιν Λάιμαν, επιστήμονες στην οργάνωση Union of Concerned Scientists και ένας από τους συγγραφείς του άρθρου του Science, ενός περιοδικού που εκδίδει η Αμερικανική Ένωση για την Προαγωγή της Επιστήμης (American Association for the Advancement of Science).

Οι Μάικλ Σέπνερ και Φρανκ φον Χίπελ του Πρίνστον συνεισέφεραν επίσης στο άρθρο.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών αυτών, μια τέτοια καταστροφή θα μπορούσε να αναγκάσει ακόμη και 8 εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να προκαλέσει ζημιές 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, τη χώρα που βρίσκεται στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης στην παραγωγή ενέργειας.

Η Επιτροπή ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της χθες ότι θεωρεί ακριβές το εύρημα του προσωπικού της πέρυσι πως «η ασφάλεια των πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων των ΗΠΑ παραμένει εξαιρετικά σθεναρή».

Ο Ροντ Μακόλουμ, εκ των διευθυντών του Ινστιτούτου Πυρηνικής Ενέργειας, μιας οργάνωσης της βιομηχανίας, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι γίνεται σωστή διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων στους 90 χώρους αποθήκευσής τους στη χώρα και τα στοιχεία για αυτό αφθονούν.

Η κατάρρευση μιας στοάς που είχε πάψει να χρησιμοποιείται σε μια εγκατάσταση που χειρίζεται πλουτώνιο στο Χάνφορντ της Ουάσιγκτον αυτόν τον μήνα υπενθύμισε τους κινδύνους που ενέχει η αποθήκευση ραδιενεργών υλικών. Δεν υπήρχαν αναλωθέντα καύσιμα στη στοά όταν έγινε το ατύχημα και δεν υπήρξε καμιά ένδειξη πως κανείς εκτέθηκε σε ραδιενέργεια.

Όταν απομακρύνονται από τους αντιδραστήρες, οι ράβδοι αναλωθέντος καυσίμου ψύχονται κάτω από 7 μέτρα νερού. Για τη μείωση του κόστους, οι ράβδοι τοποθετούνται κατόπιν σε θόλους αντί για βαρέλια ξηρής εναποθήκευσης, σημείωσαν οι επιστήμονες. Εάν το νερό απομακρυνόταν εξαιτίας μιας εσκεμμένης ενέργειας—μιας επίθεσης—ή από ατύχημα, οι ράβδοι θα καίγονταν και θα απελευθέρωναν στο περιβάλλον ραδιενεργές ουσίες.

AΠΕ