«ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ»

Δύο εκθέσεις - βόμβα του ΔΝΤ για το ελληνικό χρέος

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έλαβαν την Τρίτη το βράδι δύο εκθέσεις που αφορούν την Ελλάδα και οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν σε ειδική συνεδρίαση (του Δ.Σ.) την πρώτη εβδομάδα Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εκθέσεις “δεν είναι καλές” για τη χώρα μας, “μάλλον θα τις χαρακτήριζα καταθλιπτικές”, είπε στην ιστοσελίδα μας πηγή που έχει γνώση της κατάστασης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι υπάρχουν και κάποιες θετικές αναφορές.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ημερομηνία συζήτησης των εκθέσεων δεν έχει καθοριστεί, καθώς η Αθήνα ζητά χρονικό περιθώριο 15 εργάσιμων ημερών για να προετοιμαστεί κατάλληλα. Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη έκθεση έχει σχέση με την επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας που έκανε η επικεφαλής της Αποστολής του ΔΝΤ για την Ελλάδα Ντέλια Βελκουλέσκου τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη βάση του άρθρου 4 του καταστατικού του Ταμείου.

Η συζήτηση της έκθεσης έχει καθυστερήσει δραματικά. Θα συζητηθεί επίσης η έκθεση που αφορά την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Πολ Τόμσεν και οι συνεργάτες του κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το χρέος ΔΕΝ είναι βιώσιμο κάτι που ήταν αναμενόμενο. Σύμφωνα με το προσχέδιο της πρώτης έκθεσης που είχε δημοσιευθεί πριν από πέντε μήνες, το ΔΝΤ θεωρεί επιβεβλημένη τη μείωση των σημερινών συντάξεων, αλλά και τη μείωση του αφορολόγητου.

Τις θέσεις αυτές άλλωστε τις έχει επανειλημμένα εκφράσει και ο Πόουλ Τόμσεν το τελευταίο διάστημα, αποσυνδέοντας μάλιστα τις παρεμβάσεις αυτές με τα πρωτογενή πλεονάσματα που προβλέπει το ελληνικό πρόγραμμα. Όπως μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά πρόκειται για ανάπτυξη των θέσεων του που παρουσίασε στα κείμενα του στο blog του ΔΝΤ. Σύμφωνα με τον συνάδελφο Θανάση Κουκάκη του CNN GREECE: Ειδική βαρύτητα στην έκθεση του άρθρου 4 θα έχει η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους που θα εμπεριέχεται σε αυτή.

Το Ταμείο τον προηγούμενο Σεπτέμβριο είχε αναφέρει για το ζήτημα πως «για να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα, θα απαιτηθεί περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που εξετάζεται, και η οποία πρέπει να υπολογιστεί βάσει ρεαλιστικών παραδοχών σχετικά με την ικανότητα της Ελλάδας να δημιουργήσει βιώσιμα πλεονάσματα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη». Σύμφωνα με πληροφορίες η ίδια θέση μεταφέρεται αυτούσια και στην έκθεση του άρθρου 4 στην οποία γίνεται μια πρώτη αποτίμηση και των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους.

Αξιολόγηση

Η δεύτερη έκθεση που θα εισαχθεί προς συζήτηση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ αφορά στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του δανειακού προγράμματος που είχε συνομολογήσει το Ταμείο με την Ελλάδα το 2012 και το οποίο ολοκληρώθηκε πρόωρα τον Ιανουάριο του 2016 (Η έκθεση θα τιτλοφορείται Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2012 Stand-By Arrangement). Η έκθεση αυτή συντάχθηκε από μια ομάδα στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα με επικεφαλής τον Βιτάλι Κραμαρένκο, στέλεχος του Ταμείου που μέχρι πρόσφατα είχε εμπλοκή στα προγράμματα του ΔΝΤ στην Αφρική.

Να σημειωθεί πως αντίστοιχη έκθεση είχε συνταχθεί από το ΔΝΤ και για το πρόγραμμα στήριξης του 2010 και η δημοσιοποίηση της τον Ιούνιο του 2013 είχε αναδείξει τα πρώτα προβλήματα στις σχέσεις Ταμείου – Ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά κυρίως τις ευθύνες του Ταμείου για το ότι χρηματοδότησε το πρόγραμμα εκείνο, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Πάντως, πέραν των δύο αυτών εκθέσεων δεν αναμένεται στις 6 Φεβρουαρίου να υπάρξει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ καμία άλλη αναφορά για την Ελλάδα και ειδικά συζήτηση για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο τρίτο πρόγραμμα στήριξης, κάτι που φαίνεται πως θα καθυστερήσει, καθώς θα απαιτήσει την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.



Πηγή: mignatiou.com