ΣΧΟΛΙΟ

Κορκίδης: Για πολλοστή φορά η κατάσταση για την ελληνική οικονομία δεν είναι καλή

"Για πολλοστή φορά η κατάσταση για την ελληνική οικονομία "is not good" ενώ και πάλι η επιλογή που έχουμε είναι "take it or leave it"..." σχολίασε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Βασίλης Κορκίδης σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για το ελληνικό πρόγραμμα.

Στη δήλωσή του ο κ. Κορκίδης αναφέρει: "...Οι εκθέσεις των Τόμσεν -Βελκουλέσκου για την Ελλάδα, θα συνοδευτούν με επίσημες ανακοινώσεις για την ελληνική οικονομία και τις απαιτήσεις του Ταμείου για πλεόνασμα και χρέος, χωρίς όμως εκπλήξεις, αφού οι θέσεις του είναι ήδη γνωστές. Θέλει δραστική μείωση του αφορολόγητου ορίου από τον Ιανουάριο του 2018. Ζητά ενεργοποίηση του "κόφτη" για τη περικοπή κύριων συντάξεων, εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του 2019 και συζητά το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν παράλληλα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, ώστε να καμφθούν τυχόν αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα μάλιστα με ευρωπαίους πολιτικούς και τεχνοκράτες δεν αποκλείεται η παράταση των διαπραγματεύσεων να διαρκέσει έως και τον Απρίλιο. Αντίθετα, στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι μετά την έγκριση από το εκτελεστικό συμβούλιο της έκθεσης του άρθρου 4, του καταστατικού του ΔΝΤ, ουσιαστικά ανοίγει ο "μονόδρομος" για την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης.

Το πακέτο πάντως που καλείται να διαλέξει η ελληνική κυβέρνηση περιέχει το τρίπτυχο: κλείσιμο αξιολόγησης με νέα μέτρα - μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος - ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση".