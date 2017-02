ΣΚΛΗΡΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

«Φωτιά» από ΔΝΤ: Δεν είμαστε έτοιμοι για συμφωνία συμμετοχής στο πρόγραμμα

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι έτοιμο ακόμα για συμφωνία συμμετοχής στο Ελληνικό Πρόγραμμα και πιστεύει ότι απαιτείται αρκετή δουλειά ακόμα και σε συμφωνία σε άλλα σημαντικά θέματα που εγείρει προς την Αθήνα και τους άλλους δανειστές.

Το Ταμείο ανακοίνωσε την επιστροφή της αποστολής του υπό την κ. Ντέλια Βελκουλέσκου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας mignatiou.com, οι θέσεις του ΔΝΤ δεν άλλαξαν ούτε στη σημερινή συνεδρίαση και αυτό κατέστησε σαφές ο διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Πολ Τόμσεν που παραβρέθηκε στο Eurogroup με την κ. Βελκουλέσκου.

Δεν συμμετείχε η κ. Κριστίν Λαγκάρντ. Σε ανακοίνωση μετά το πέρας του Eurogroup, το ΔΝΤ αναφέρει τα εξής: “Χαιρετίζουμε την πρόοδο που σημείωσαν οι ελληνικές αρχές για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Θεσμών σε βασικούς τομείς.

Σε αυτή τη βάση, έχουμε συμφωνήσει να στείλει την Αποστολή (στην Αθήνα). θα απαιτηθεί μεγαλύτερη πρόοδος για να γεφυρωθούν οι διαφορές σε άλλα σημαντικά ζητήματα, και είναι πολύ νωρίς για να προβούμε σε εικασίες σχετικά με την προοπτική για την επίτευξη συμφωνίας staff agreement)κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής.

Κρίσιμη είναι πλέον η συνάντηση που θα έχει η Κρ. Λαγκάρντ με την Αγκ. Μέρκελ την Τετάρτη.