ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Χάσμα Τσίπρα - Λαγκάρντ: Τι είπαν στο τηλεφώνημα που είχαν

Tην τακτική της “μετάθεσης του ελληνικού προβλήματος για αργότερα” (“to kick the can down the road”), προκρίνουν όλες οι πλευρές της ελληνικής κρίσης, καθώς συνειδητοποιούν ότι τα “θέλω” των δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης οδηγούν σε πλήρες αδιέξοδο. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται “εκρηκτική” εάν δεν υπάρξει υποχώρηση από τις “κόκκινες γραμμές”.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και συζήτησε το πρόβλημα προωθώντας μία “πολιτική λύση”. Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα και δόθηκε η εντύπωση ότι υπήρξε κατανόηση από την πλευρά της γενικής διευθύντριας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Η κ. Λαγκάρντ επέμενε στις θέσεις της και στην απόλυτη τήρηση των κανόνων του ΔΝΤ. Ο Πρωθυπουργός και η γενική διευθύντρια δεν υποχώρησαν από τις γνωστές θέσεις τους. Ο εκπρόσωπος Τζέρι Ράις επιβεβαίωσε τη συνομιλία του κ. Τσίπρα με την κ. Λαγκάρντ και είπε ότι συνομιλούν συχνά. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε μία σχετική κατανόηση μεταξύ της κ. Λαγκάρντ και της Καγκελαρίου της Γερμανίας, Αγγελας Μέρκελ, εν τούτοις η κατάσταση είναι όπως και πριν τη συνάντηση, τόνισαν ενημερωμένες πηγές.