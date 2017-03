ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ

Δ. Παπαδημητρίου: ευνοϊκές συνθήκες δημιουργούν οι ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις

Τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας σε περίοδο υψηλού δημόσιου χρέους ανέλυσε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, σήμερα, συμμετέχοντας ως κύριος ομιλητής σε πάνελ με θέμα «Debt Vs Growth- Growth in the time of debt?» στο πλαίσιο του 2ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο υπουργός εξήγησε τους τρόπους με τους οποίους ιστορικά οι οικονομίες πέφτουν στην παγίδα της υπερχρέωσης, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας με παράλληλη υποχώρηση της ανάπτυξης και μακροχρόνια σε κρίση χρέους, όπως συνέβη στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, με διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις αποτυχημένες πολιτικές για την αντιμετώπιση του υπερβολικού χρέους που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, οι οποίες έδωσαν έμφαση στην επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων προκειμένου να μειωθεί ο λόγος χρέους/ΑΕΠ, ρίχνοντας όλο το βάρος στις πολιτικές δημοσιονομικής και εισοδηματικής λιτότητας. «Όλοι γνωρίζουμε πόσο αποτυχημένη υπήρξε αυτή η επιλογή καθώς το χρέος, μετά από εφτά χρόνια λιτότητας και ένα σημαντικό κούρεμα (PSI), αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% του ΑΕΠ», τόνισε ο κ. Παπαδημητρίου. «Πολλοί αναγνωρίζουν πλέον ότι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα είναι καταστροφικά και ισχυρίζονται σωστά ότι πρέπει να μειωθούν δραστικά σε σύγκριση με το 3,5% που απαιτούν οι πιστωτές».

Όπως σημείωσε ο υπουργός, η προσπάθεια της κυβέρνησης για ελάφρυνση του χρέους αποκτά τεράστια σημασία, τόσο για τη βιωσιμότητά του όσο και για τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. Έχουν ήδη ανακοινωθεί, υπογράμμισε, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, ενώ αναμένεται να ληφθούν και τα μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία με τους πόρους που θα απελευθερώσουν θα δώσουν τη δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Παπαδημητρίου σκιαγράφησε στην ομιλία του τις ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση, οι οποίες δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την άνθιση της καινοτόμου και υγιούς επιχειρηματικότητας, στη βάση της αξιοποίησης του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα και όχι, όπως υπογράμμισε, στη βάση του χαμηλού κόστους εργασίας που συντηρεί τον φαύλο κύκλο της αποεπένδυσης, της ύφεσης και του χρέους.

Το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας, επισήμανε ο υπουργός, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της προσέλκυσης παραγωγικών επενδύσεων, της τόνωσης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης της πραγματικής απασχόλησης, με στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με υψηλή προστιθέμενη αξία, που θα αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία.