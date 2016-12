Δικαιώματα έρευνας στις ΗΠΑ απέκτησε η Μότορ Οϊλ

Δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Τέξας των ΗΠΑ απέκτησε η Μότορ Οϊλ, μέσω της εταιρείας MVU Brazos, όπως ανακοινώθηκε χθες. Πρόκειται για το έργο Brookshire Salt Dome Project, με μεταλλευτικά δικαιώματα και δικαιώματα διενέργειας σεισμικών ερευνών σε έκταση 78 τετραγωνικών μιλίων βορειοδυτικά του Χιούστον, στο Τέξας των ΗΠΑ. Τα δικαιώματα αγοράστηκαν με σκοπό την έρευνα για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων στη συγκεκριμένη περιοχή. Η MVU Brazos είναι 100% θυγατρική της Motor Oil Vegas Upstream Ltd, με έδρα την Κύπρο. Η Μότορ Οϊλ κατέχει το 65% των μετοχών της Motor Oil Vegas Upstream Ltd και το υπόλοιπο 35% ανήκει στην Vegas Oil &Gas Limited, εταιρείας συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη, που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου κυρίως στην Αίγυπτο, την Υεμένη και τις ΗΠΑ. Η συναλλαγή για την απόκτηση των δικαιωμάτων στο Brookshire έγινε στις 21/12/ 16 με την εταιρεία Texas Edwards Inc, με ημερομηνία αξίας 31/8/16. H Τexas Edwards είναι έμμεση θυγατρική της Vegas.

Τίμημα



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η MVU Brazos κατέβαλε ως τίμημα για την απόκτηση των δικαιωμάτων από την Texas Edwards το ποσό των 2,56 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, πλέον δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην ενδιάμεση περίοδο. Να σημειωθεί ότι η Vegas Oil & Gas είναι κατά 50% μέτοχος και διαχειριστής της παραχώρησης BΔ. Gemsa, στην Αίγυπτο, με τις εταιρείες Circle Oil και Sea Dragon Energy να συμμετέχουν με μερίδια 40% και 10% αντίστοιχα. Επίσης η Vegas μετέχει με ποσοστό 35% στην παραχώρηση Alam El Shawish West, με διαχειριστή τη Shell Aιγύπτου, η οποία είναι και μέτοχος κατά 40%. Στο σχήμα μετέχει και η GDF Suez με 25%. Η εταιρεία είναι εξάλλου διαχειριστής και μέτοχος κατά 50% στην παραχώρηση East Chazalat.