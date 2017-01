ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ RSM ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι Ελληνες πρωταθλητές των European Business Awards

Για 10η συνεχή χρονιά η RSM Ελλάδος βράβευσε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση τους 38 εθνικούς πρωταθλητές (National Champions) των European Business Awards 2016/2017 sponsored by RSM.

Επίσημος προσκεκλημένος της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, ο οποίος απηύθυνε ομιλία και συμμετείχε στην απονομή των βραβείων μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της RSM Ελλάδος, Άθω Στυλιανού, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των European Business Awards, Adrian Tripp και τον Charge d’Affaires της Βρετανικής Πρεσβείας, Andrew Staunton.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσπάθεια για την ανάδειξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσω των European Business Awards sponsored by RSM ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια και πραγματοποιείται από την RSM Ελλάδος, μέλος του δικτύου της RSM (το 6ο μεγαλύτερο δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων παγκοσμίως), η οποία είναι χορηγός και ενεργός υποστηρικτής των βραβείων. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, οι ελληνικές υποψηφιότητες έχουν προταθεί ως επί το πλείστον από την RSM Ελλάδος, η οποία τις υποστηρίζει σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού αφιλοκερδώς.

Φέτος για πρώτη φορά, οι 38 ελληνικές εταιρείες που κατάφεραν να αναδειχτούν ως National Champions, θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας και στις 10 κατηγορίες του διαγωνισμού, γεγονός που αποδεικνύει πως η ελληνική επιχειρηματικότητα λειτουργεί με χαρακτηριστικά υψηλής επιχειρηματικής ποιότητας σε όλους τους τομείς της αγοράς.

Οι επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί από τους κριτές των βραβείων, και θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη πρώτη φάση του διαγωνισμού, στις 10 κατηγορίες είναι οι:

- The RSM Entrepreneur of the Year Award: Green Colla Hellas, iSquare, Nice n Easy Farm-to-Table Restaurants, Spetses Mini Marathon.

- The Business of the Year Award with Turnover €0-25M: Bright Special Lighting, KAFSIS Bio-Industries, Mobile Technology, TODAY Group of Companies, VIOKYT Packaging.

- The Business of the Year Award with Turnover €26-150M: Accenture, ELTON Group of Companies, GREEN - Greek Environmental & Energy Network, LOUX Marlafekas, Printec Group, VIKOS.

- The Business of the Year Award with Turnover €150M+ AB Vasilopoulos, ANEK LINES, D. MASOUTIS.

- The UKTI Award for Innovation: Apifon SMPC, NanoPhos, Raymetrics.

- The ELITE Award for Growth Strategy of the Year Coffee Island, Megas Yeeros, Upstream.

- The Award for Environmental and Corporate Sustainability: Cana Laboratories, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, OK Anytime Market, OTE / COSMOTE.

- The Employer of the Year Award: ELBISCO.

- The Award for Customer Focus: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

- The Import/ Export Award: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, Arivia, Astir Vitogiannis Bros, KLEEMANN, Medbest, N. Tsatsaronakis – To Manna, Palaplast, Palirria.

Οι 38 National Champions της χώρας μας προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού κατά το οποίο οι κριτές θα παρακολουθήσουν και θα βαθμολογήσουν τις video παρουσιάσεις που έχουν υποβληθεί από τους 636 National Champions σε όλη την Ευρώπη, εκπροσωπώντας 33 χώρες. Στις 9 Φεβρουαρίου 2016, ο Πρόεδρος των κριτών θα ανακοινώσει ποιοι από τους National Champions από όλη την Ευρώπη, θα διακριθούν με τον τιμητικό τίτλο Ruban d’Honneur και θα προχωρήσουν στην επόμενη και τελική φάση του διαγωνισμού.

Παράλληλα πραγματοποιείται μια online ψηφοφορία του κοινού, όπου μπορεί κανείς να ψηφίσει την αγαπημένη του εταιρεία με βάση την video παρουσίαση που έχει υποβάλλει η κάθε εταιρία στην ιστοσελίδα των European Business Awards sponsored by RSM. O National Champion από κάθε χώρα, που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους στη χώρα του από την δημόσια ψηφοφορία του κοινού θα διακριθεί ως National Public Champion. O National Public Champion κάθε χώρας θα συμμετέχει έπειτα σε μία δεύτερη φάση δημόσιας online ψηφοφορίας όπου ο νικητής θα κερδίσει τον τελικό τίτλο European Public Champion. Αξίζει να σημειωθεί πως η ψηφοφορία του κοινού δεν επηρεάζει την βαθμολογία της κριτικής επιτροπής.

Οι εταιρίες που θα διακριθούν ως Ruban d’ Honneur και ως National Public Champion θα προχωρήσουν στην επόμενη και τελική φάση του διαγωνισμού που θα καθορίσει τους τελικούς νικητές των European Business Awards 2016/2017 sponsored by RSM. Οι τελικοί νικητές κάθε κατηγορίας από τους 100 Ruban d’Honneur νικητές θα αποκαλυφθούν σε μια λαμπρή τελετή απονομής τον Μάιο του 2017.