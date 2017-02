ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γέμισε όλη η Ελλάδα με πεντάστερα ξενοδοχεία

Του Δημήτρη Μαλλά

dmallas@pegasus.gr

Σταθερά ανοδική πορεία με παράλληλη αναβάθμιση του δυναμικού των ξενοδοχείων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο ξενοδοχειακός κλάδος με την έμφαση να δίνεται πλέον στις μονάδες που προσφέρουν υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίας.

Αυτό είναι από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας μελέτης του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) που παρουσιάστηκε χθες στο πλαίσιο της 6ης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo όπου διοργανώνεται η φετινή HORECA. Πρόκειται για τη έρευνα που ακτινογραφεί τα χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Αφορά την ανά περιφέρεια ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της ελληνικής ξενοδοχίας, όπου αποτυπώνεται και η φέρουσα ικανότητα τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΤΕΠ, προκύπτει ότι η απασχόληση στα ξενοδοχεία τόσο το Μάιο, όσο και τον Αύγουστο του 2016 αυξήθηκε κατά 4% περίπου σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2015. Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι η αναβάθμιση που παρατηρείται στο ξενοδοχειακό δυναμικό. Την περίοδο 1990-2016 τα ξενοδοχεία αυξήθηκαν κατά 52% σε όρους μονάδων και κατά 81% σε όρους δωματίων, ενώ το μέσο μέγεθος των δωματίων κινήθηκε ανοδικά κατά 19% από 35 δωμάτια το 1990 σε 41,8 το 2016.

Το 1990 τα ξενοδοχεία 5* αποτελούσαν μόλις το 5% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού (σε όρους μονάδων αποτελούσαν λιγότερο από το 1%). Το 2016 το ποσοστό των 5* ξενοδοχείων έχει υπερτριπλασιαστεί, και αποτελεί το 16,6% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού. Ταυτόχρονα μειώνεται και το ποσοστό των ξενοδοχείων που ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία αφού από 10,6% που ήταν το 1990, κατήλθαν σε ποσοστό 6,7% το 2016.

Το προφίλ της ελληνική ξενοδοχίας ανανεώνεται συνεχώς, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΤΕΠ δεδομένου ότι την περίοδο 2008 - 2016 άνοιξαν 1.428 νέα ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 46.594 δωματίων. Όμως ταυτόχρονα διέκοψαν τη λειτουργία τους 1.001 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 28.666 δωματίων. Το 77% των μονάδων που άνοιξαν εντάχθηκαν στις 3 υψηλότερες κατηγορίες ξενοδοχείων (82% σε όρους δωματίων), ενώ από τις μονάδες που διέκοψαν τη λειτουργία τους, το 28% περίπου προερχόταν από τις 3 υψηλότερες κατηγορίες (52% σε όρους δωματίων).

Νέα ξενοδοχεία

Τα περισσότερα νέα ξενοδοχεία δημιουργήθηκαν στο Νότιο Αιγαίο (23%). Ακολουθεί η Κρήτη με 14% και η Πελοπόννησος με 12%.

Σημαντική άνοδος στην ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων παρατηρήθηκε και στην Ήπειρο με 9,5% και στην Κεντρική Μακεδονία με 8,8%. Στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη καταγράφηκαν και τα υψηλότερα ποσοστά των ξενοδοχείων που διέκοψαν τη λειτουργία τους (17,5% και 15,9%, αντίστοιχα). Ακολουθούν η Θεσσαλία και η Αττική, όπου τα ποσοστά των ξενοδοχείων που διέκοψαν τη λειτουργία τους ανέρχονται σε 9,5% και 8,4%, αντίστοιχα. Ειδικότερα, κατά το 2016 άνοιξαν 79 νέα ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 2.844 δωματίων. Ως προς τη δυναμικότητα των νέων ξενοδοχείων (δωμάτια) το 72% υπάγεται στις δύο ανώτερες κατηγορίες. Παράλληλα, διέκοψαν τη λειτουργία τους 74 ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 2.604 δωματίων. Πάντως η πλειονότητα των μονάδων που διέκοψαν τη λειτουργία τους ανήκουν στις 3 χαμηλότερες κατηγορίες (75% της δυναμικότητας).

Πληρότητα

Κατά την έρευνα δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των ξενοδοχείων ως προς την τάξη μεγέθους της πληρότητας που επιτυγχάνουν, αλλά και της μέσης τιμής διάθεσης των δωματίων, τόσο τον Μάιο όσο και τον Αύγουστο. Τον Μάιο, το 75-77% των ξενοδοχείων έχουν πληρότητα μέχρι 70%,ενώ αντίθετα, τον Αύγουστο, το 76-77% των μονάδων παρουσιάζουν πληρότητα άνω του 70%. Τόσο τον Μάιο, όσο και τον Αύγουστο, η πλειονότητα των ξενοδοχείων διαθέτει τα δωμάτιά τους σε τιμές που κυμαίνονται από 41-60 ευρώ.

Τέλος, κατά τον Μάιο, η μέση τιμή διάθεσης των δωματίων διαμορφώνεται κάτω από 80 ευρώ για το 80-81% των ξενοδοχείων. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον Αύγουστο κυμαίνεται στο 75% περίπου.

Σπ. Αλεξίου

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΤ

Την παραίτησή του υπέβαλε χθες, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Σπύρος Αλεξίου. Ο κ. Αλεξίου ευχαρίστησε τον ΕΟΤ για τη συνεργασία και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του για τον τουρισμό. Την παραίτησή του έκανε δεκτή η υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά.

Γενική συνέλευση ΞΕΕ

Απαραίτητη η αναβάθμιση υπηρεσιών

Στην 6η Γενική Συνέλευση του ΞΕΕ, συμμετείχαν πλέον των 1.100 ξενοδόχων και παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά η οποία και απηύθυνε χαιρετισμό. Στο πλαίσιο της εναρκτήριας ομιλίας του ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Γιώργος Τσακίρης υπογράμμισε ότι η επιτυχία της ανόδου στις αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα το 2016 δεν κεφαλαιοποιήθηκε ανάλογα από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, παρά την αυξημένη τουριστική ζήτηση για τη χώρα, στην πλειονότητά τους, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ασθμαίνουν, υπό το βάρος της υπερφορολόγησης, της έλλειψης ρευστότητας, της πολυνομίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο κ. Τσακίρης υποστήριξε ότι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα επιβίωσης, των παραδοσιακών αδειοδοτημένων μορφών φιλοξενίας είναι: 1) η παροχή ποιοτικών, πιστοποιημένων και value for money υπηρεσιών, 2) η εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής στην παραγωγή, διάθεση και πώληση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, 3) η διαμόρφωση καινοτόμων ξενοδοχειακών προϊόντων ελκυστικών στα νέα πελατειακά κοινά που σχηματίζονται, 4) η υιοθέτηση πολλών τιμολογιακών προσεγγίσεων του προϊόντος, δηλαδή του multipricing με σεβασμό στο value for money του προϊόντος, 5) η επιθετική διείσδυσή της ξενοδοχίας στο sharing economy και η υιοθέτηση των τεχνολογιών και πρακτικών τους. Η λογική πολλών συνάδελφων που ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του sharing economy ως «μόδα που θα περάσει», είναι αφελής και πρέπει να εγκαταλειφθεί, 6) η επένδυση σε νέα ταλέντα και στην ψηφιακή κατάρτιση των στελεχών των ξενοδοχείων και 7) η συνεργασία.