ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Σε Public και Δ. Μασούτη τα κυριότερα βραβεία του RetailBusiness

Πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των RetailBusiness Awards 2016, που διοργάνωσε η Direction και το περιοδικό RetailBusiness.

Το βραβείο Retailer of the Year 2016 απέσπασε η εταιρεία Public, ενώ το βραβείο Retail Manager 2016 απονεμήθηκε στον Γιάννη Μασούτη της «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ».

Τη φετινή χρονιά, οι κατηγορίες των βραβείων είναι οι παρακάτω: Retailer of the Year, Retail Manager 2016, Retail Franchisor of the Year, Retail Campaign 2016, Social Media Retail Strategy 2016, CSR Retail Strategy 2016, Ε-Retailer 2016, Retailer Mobile Αpp 2016, E-Commerce Mobile App 2016, Retail Store-Super Market 2016, Retail Store-Εστίαση 2016, Retail Store-Coffee Store 2016, Retail Store-Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Είδη 2016, Retail Store-Sportswear 2016. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, σημαντική θέση κατέχουν, όπως κάθε χρόνο, τα βραβεία για τους προμηθευτές της χρονιάς στις κατηγορίες Food & Drink, Non Food, Τεχνολογία και Λευκές-Μαύρες Συσκευές, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα RetailBusiness Awards 2016, με κεντρικό μήνυμα «In Retail we Trust», αποτελούν ζωντανή απόδειξη της πίστης στο ελληνικό λιανεμπόριο, επιμένοντας σταθερά στην επιβράβευση των υγιών δυνάμεων του ελληνικού λιανικού εμπορίου και της βιομηχανίας, που συνεχίζουν να αποδεικνύουν τη δυναμική τους, επενδύοντας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και στηρίζοντας τον καταναλωτή μέσα από οικονομικές πρακτικές κοινωνικού χαρακτήρα.

Τα RetailBusiness Awards 2016 τελούν, όπως κάθε χρόνο, υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και πραγματοποιούνται με τη συνεργασία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).