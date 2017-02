ΕΒΑΝ ΣΠΙΓΚΕΛ ΣΥΝΙΔΡΥΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ SNAP (ΠΡΩΗΝ SNAPCHAT)

Στον δρόμο που χάραξε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

«Ο Εβαν Σπίγκελ είναι πραγματικά ο νέος Μπιλ Γκέιτς ή ο νέος Μαρκ Ζούκερμπεργκ». Αυτοί οι χαρακτηρισμοί για τον 27χρονο διευθύνοντα σύμβουλο της Snap (πρώην Snapchat) ίσως να ακούγονταν υπερβολικοί, αν δεν προέρχονταν από τον επικεφαλής της Google, Ερικ Σμιντ. Τα τελευταία δυο χρόνια ο Σπίγκελ κρατά τα σκήπτρα του νεότερου αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου, σύμφωνα με το Forbes. Η προσωπική του περιουσία εκτιμάται στα 4 δισ. δολάρια και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, εάν η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στη Wall Street που θα λάβει χώρα σε λίγες εβδομάδες εξελιχθεί σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Σπίγκελ και του έτερου ιδρυτή της Snap (και συμφοιτητή του Σπίγκελ στο πανεπιστήμιο Stanford) Μπόμπι Μέρφι.

Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει τουλάχιστον 3 δισ. δολάρια, στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή εταιρείας υψηλής τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, αν και το ύψος της δεν μπορεί να συγκριθεί με τα 16 δισ. δολάρια που άντλησε το Facebook του Μαρκ Ζούκερμπεργκ το 2012. Οι κ.κ. Σπίγκελ και Μέρφι θα διαθέσουν μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου (κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των υποψήφιων επενδυτών), θα διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Αν η τιμή εισαγωγής των μετοχών της Snap προσεγγίσει τα 30,72 δολ./μετοχή, (δηλαδή την τιμή διάθεσης κατά την τελευταία ιδιωτική τοποθέτηση πριν λίγους μήνες μέσω της οποίας άντλησε 700 εκατ. δολάρια) τότε το ηγετικό δίδυμο της Snap θα διαθέτει προσωπική περιουσία 7 δισ. δολ. έκαστος, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας θα διαμορφωθεί γύρω στα 25 δισ. δολ.

«Ζήσε τη στιγμή»

Το «χρυσό» μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησαν οι Σπίγκελ και Μέρφι είναι το Snapchat, που πρωτοεμφανίστηκε το 2011 και επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν μηνύματα, βίντεο και φωτογραφίες που «εξαφανίζονται» μέσα σε λίγα λεπτά, αναπαράγοντας τρόπον τινά τη δυναμική των επαφών μεταξύ στενών φίλων στον «πραγματικό» κόσμο, σε αντίθεση με το Facebook ή το LinkedIn που αποτελούν σημεία συνάντησης για εκατοντάδες ή χιλιάδες γνωστούς (ενίοτε και αγνώστους) που διατηρούν μόνιμα προφίλ.

Η φιλοσοφία του μέσου είναι το «Ζήσε τη στιγμή» και, όπως αναφέρουν οι New York Times, το Snapchat ξεφεύγει από την πεπατημένη των υπολοίπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Τα γραφεία της Snap δεν βρίσκονται στη Silicon Valley, όπου χτυπά η καρδιά του κλάδου υψηλής τεχνολογίας, αλλά στο Λος Αντζελες (όπου μεγάλωσε ο Σπίγκελ), κάτι που επέτρεψε στην εταιρεία να προσεγγίσει τη βιομηχανία ψυχαγωγίας. Δεν χρησιμοποιεί αλγορίθμους για να καθορίσει το περιεχόμενο που βλέπουν οι χρήστες. Ενώ οι περισσότερες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, το επιχειρηματικό μοντέλο της Snap στηρίζεται στη μυστικότητα και πολλές φορές το ένα τμήμα δεν γνωρίζει τι προϊόντα αναπτύσσει το άλλο. Μεταξύ των δημοφιλέστερων εφαρμογών του Snapchat είναι οι «Ιστορίες» (Stories) που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν μια ιστορία χρησιμοποιώντας μηνύματα, βίντεο και φωτογραφίες από τις τελευταίες 24 ώρες. Αποδείχθηκε τόσο επιτυχημένο, ώστε το Instagram (θυγατρική του Facebook) επιχείρησε να το αντιγράψει.

«Οχι» στο Facebook

Είναι γνωστό στους παροικούντες τη Silicon Valley ότι ο επικεφαλής του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ προσέγγισε το 2013 τον Σπίγκελ και του πρότεινε να εξαγοράσει το Snapchat έναντι 3 δισ. δολαρίων. Ο Σπίγκελ αρνήθηκε, προκαλώντας φρενίτιδα στα ΜΜΕ της εποχής. Πώς τόλμησε ένας άγνωστος 23χρονος φοιτητής του Στάνφορντ να κλείσει την πόρτα στα μούτρα του «πολύ» Ζούκερμπεργκ ; Αυτοί που τον γνωρίζουν αποδίδουν την άρνησή του όχι μόνο στο υπερτροφικό του εγώ, αλλά και στην πίστη του στις προοπτικές της εφαρμογής του. Οπως εξήγησε ο Σπίγκελ σε ομιλία του το 2015, «είμαι πλέον πεπεισμένος ότι ο ταχύτερος τρόπος να καταλάβεις εάν κάνεις κάτι πραγματικά σημαντικό για σένα είναι όταν κάποιος σου προσφέρει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να το αποχωριστείς». Ο Τοντ Τσάφι, στέλεχος της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων IVP που χρηματοδότησε την Snap στο ξεκίνημά της, συγκρίνει την ικανότητα του Σπίγκελ να σκέφτεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα με αυτή του ισχυρού άνδρα της Amazon, Τζεφ Μπέζος. «Ακόμα και όταν η Amazon πωλούσε μόνο βιβλία, ο Μπέζος την οραματιζόταν ως ηλεκτρονικό κατάστημα που θα πωλούσε τα πάντα, όπως και έγινε», λέει ο κ. Τσάφι στους Financial Times. «Ο Εβαν έχει ήδη στο μυαλό τα 4 ή 5 επόμενα κεφάλαια στην ιστορία της Snap. Εχει πολύ περισσότερα σχέδια σε σχέση με αυτά που έχει αποκαλύψει στην κοινή γνώμη, ή ακόμα και στους ίδιους τους υπαλλήλους του…».

Σκοτεινά σημεία

Το ποσό που επιδιώκει να αντλήσει η Snap μέσω της αρχικής δημόσιας εγγραφής της θα βοηθήσει τον φιλόδοξο κ. Σπίγκελ να υλοποιήσει τα σχέδιά του. Πρώτα όμως, θα πρέπει να πείσει τους επενδυτές να συμμετέχουν στην εταιρεία χωρίς να έχουν κανέναν απολύτως λόγο στη διοίκησή της και να τους εξηγήσει ορισμένα στοιχεία που προέκυψαν από το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας και εγείρουν προβληματισμό: Οπως π.χ. την διεύρυνση των ζημιών της Snap στα 515 εκατ. δολ. το 2016 από 373 εκατ. δολ. το 2015 (αν και η εμφάνιση ζημιών στις πρώτες χρήσεις των ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας είναι σύνηθες φαινόμενο), η την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των χρηστών στο δ’ τρίμηνο του έτους στα 158 εκατ. άτομα ημερησίως, που παραπέμπει σε μια συνδρομητική βάση πολύ μικρότερη από αυτή του Facebook (1,2 εκατ. ενεργοί χρήστες ημερησίως) ή του Instagram (600 εκατ. χρήστες). Από την άλλη πλευρά βέβαια, ο κ. Σπίγκελ μπορεί να υπογραμμίσει τον επταπλασιασμό της διαφημιστικής δαπάνης στα 404,5 εκατ. δολ. το δ’ τρίμηνο του 2016 και στην ταχεία αύξηση των εσόδων ανά χρήστη στο 1,05 δολάρια (από 0,31 δολ. ένα χρόνο πριν), αν και η Snap έχει να διανύσει πολύ δρόμο μέχρι να φτάσει τα 4,83 δολ. ανά χρήστη που «βγάζει» του Facebook…

Προνομιούχος νεαρός με επιχειρηματικό δαιμόνιο

Ο Εβαν Σπίγκελ γεννήθηκε το 1990 στο Λος Αντζελες της Καλιφόρνια σε οικογένεια εύπορων μεγαλοδικηγόρων. Φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο για «λίγους και εκλεκτούς» και το πρώτο του αυτοκίνητο όταν πήρε το δίπλωμα οδήγησης σε ηλικία 16 ετών ήταν μια Κάντιλακ. Σπούδασε σχεδιασμό προϊόντων στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου άρχισε να αναπτύσσει διαδικτυακές εφαρμογές με τον δυο χρόνια μεγαλύτερο συμφοιτητή του Μπόμπι Μέρφι που σπούδαζε μαθηματικά και προγραμματισμό. Τα πρώτα τους προϊόντα απέτυχαν, έως ότου συνέλαβαν την ιδέα των μηνυμάτων που εξαφανίζονται. Η εφαρμογή βαφτίστηκε Picaboo και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Snapchat. Καθώς άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, ο Σπίγκελ εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στην Snapchat λίγο πριν αποφοιτήσει. Οι σχέσεις του με τον Τύπο είναι δύσκολες, καθώς διαφυλάσσει την ιδιωτική του ζωή και το 2014 υποχρεώθηκε σε δημόσια συγγνώμη όταν διέρρευσαν e-mail που είχε στείλει σε μέλη της αδελφότητας που ανήκε στο πανεπιστήμιο, και στα οποία αναφερόταν με σεξιστικό και υβριστικό τρόπο στις γυναίκες. Είναι αρραβωνιασμένος με το διάσημο μοντέλο Μιράντα Κερ. Εχει ποζάρει για το εξώφυλλο του Vogue Ιταλία και έχει δίπλωμα πιλότου ελικοπτέρου. Εχει αυτοχαρακτηριστεί ως «νεαρός, λευκός, μορφωμένος άνδρας που στάθηκε πραγματικά πολύ, πολύ τυχερός…».