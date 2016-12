ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το 2016 ήταν η χρονιά της Huawei

Χρονιά του δράκου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το 2016, καθώς μέσα στο έτος που τελειώνει σε λίγες ημέρες οι Κινέζοι κατασκευαστές έδειξαν ότι δεν αποτελούν απλώς μία ανερχόμενη δύναμη αλλά ότι είναι ηγέτες στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών.

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή της εντυπωσιακής ανόδους δεν είναι άλλο από τη Huawei, η οποία δεν ενισχύει μόνο τα μερίδια αγοράς αλλά έχει πετύχει να εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αποδοχή από τους Έλληνες καταναλωτές των smartphones της Huawei κινείται πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα, κάτι που αποδεικνύεται και από το ότι, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η κινεζική εταιρεία βρίσκεται στη δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς κινητών τηλεφώνων με βάση τις πωλήσεις συσκευών. Κάτι που αποδίδεται στην εξαιρετική πορεία συσκευών όπως το Huawei P9 όσο και της πιο «ελαφριάς» έκδοσης, του Ρ9 lite με το τελευταίο, μάλιστα, να καταφέρνει τον Ιούλιο να είναι το smartphone με τις περισσότερες πωλήσεις στα εγχώρια καταστήματα. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι τα κινητά της Huawei αποδείχθηκαν εξαιρετικά δημοφιλή μεταξύ των προϊόντων τεχνολογίας που έσπευσαν να αποκτήσουν οι Έλληνες καταναλωτές κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Black Friday, η οποία αποδείχθηκε εξαιρετικά δημοφιλής.

Η άνοδος της Huawei είναι εμφανής σε διεθνές επίπεδο με την κινεζική εταιρεία να είναι αυτή τη στιγμή στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά στις πωλήσεις smartphones αλλά να έχει βάλει ως στόχο την κορυφή κι όλες οι ενδείξεις είναι πως μέσα στην επόμενη διετία είναι εξαιρετικά πιθανό να τα καταφέρει.

Σε αυτή την άνοδο έχουν συνεισφέρει αρκετά και τα μοντέλα που παρουσιάζει και ειδικά για το 2016 το Ρ9 αποτέλεσε ένα από τα smartphones που συγκέντρωσαν το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τον περασμένο Νοέμβριο τα 9 εκατομμύρια, ένα άκρως εντυπωσιακό νούμερο για μία συσκευή που χαρακτηρίζεται ως «ναυαρχίδα».

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα η αναγνωρισιμότητα του brand της Huawei, αν κρίνει κανείς από την άνοδο που παρουσιάζει η κινεζική εταιρεία στις διάφορες λίστες. Για παράδειγμα, σε αυτή της Interbrand, η οποία θεωρείται μία από τις γνωστές και αξιόπιστες η Huawei βρέθηκε φέτος στην 72η θέση, ανεβαίνοντας 16 θέσεις από το 2015 όταν είχε βρεθεί στην 88η θέση σε μία λίστα που εισήλθε μόλις το 2014. Ακόμη και πιο ψηλά και πιο συγκεκριμένα στην 50η θέση βρέθηκε η Huawei στη λίστα Brandz που αποτελεί προϊόν έρευνας από τη Milward Brown. Το 2015 στην ίδια λίστα η Huawei βρισκόταν στην 70η θέση. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Huawei ανακηρύχθηκε πριν από μερικές ημέρες ως το κορυφαίο brand στο χώρο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών (Best Consumer Electronics Brand) στην κινεζική έκδοση των Best Brands που διοργανώνουν η σουηδική The Serviceplan Group και η GfK αποτελούν μία ακόμη ένδειξη της ανόδου που παρουσιάζει η Huawei όσον αφορά το εμπορικό της σήμα.