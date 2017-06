ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

Σχεδόν το 4% των ανθρώπων έχει κάποια διατροφική αλλεργία

Όλοι αναρωτιούνται αν έχουν αλλεργία σε κάποια τροφή, αλλά πόσο συνηθισμένες είναι τελικά τέτοιου είδους αλλεργίες στον πληθυσμό; Εκδηλώνονται περίπου σε έναν άνθρωπο στους 27 ή ποσοστό 3,6% στο σύνολο του πληθυσμού και η συχνότερη διατροφική αλλεργία αφορά τα οστρακοειδή, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές του Νοσοκομείου Brigham and Women's της Βοστώνης, με επικεφαλής τη δρα Λι Τσου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αλλεργιολογίας και κλινικής ανοσολογίας "Journal of Allergy and Clinical Immunology", ανέλυσαν ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία για πάνω από 2,7 εκατομμύρια ασθενείς, από τους οποίους περίπου 97.500 είχαν μία ή περισσότερες διαπιστωμένες διατροφικές αλλεργίες ή έλλειψη ανοχής σε κάποια τροφή.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι διατροφικές αλλεργίες αυξάνονται διαχρονικά, ενώ δείχνει ότι περισσότερο επηρεάζονται οι γυναίκες (4,2% του πληθυσμού) σε σχέση με τους άνδρες (2,9%).

H συχνότερη αλλεργία αφορά τα οστρακοειδή (σχεδόν στο 1% του πληθυσμού) και ακολουθούν τα φρούτα-λαχανικά (0,7%), τα γαλακτοκομικά (0,5%) και τα φιστίκια (επίσης 0,5%).

Οι σωματικές αλλεργικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν τις καντήλες, την αναφυλαξία, τη δύσπνοια, τη φαγούρα, το πρήξιμο κ.α. Η μελέτη επισημαίνει ακόμη ότι καταγράφεται μεγάλη έλλειψη αλλεργιολόγων/ανοσολόγων που θα μπορέσουν να αξιολογήσουν τις τυχόν αλλεργίες και να καθοδηγήσουν τη θεραπεία των ασθενών.