ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Εξώφυλλο και διθύραμβοι από το «Sports Illustrated» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η φήμη του Γιάννη Αντετοκούνμπο ημέρα με την ημέρα μεγαλώνει στις ΗΠΑ με τον Ελληνα διεθνή να γίνεται εξώφυλλο στο Sports Illustrated.

Tο περίφημο περιοδικό, το οποίο έχουν κοσμήσει μυθικά ονόματα του αθλητισμού, συνοδεύει το εξώφυλλο με ένα διθυραμβικό άρθρο για τον παίχτη.

Στο εκτενές αφιέρωμα στη ζωή του άσου των Μιλγουόκι Μπακς, από τον δημοσιογράφο Λι Τζένκινς, ο τίτλος είναι ενδεικτικός: «Giannis Antetokounmpo: The Most Intriguing Point Guard In NBA History». Δηλαδή, «Ο πιο ενδιαφέρων πόιντ γκαρντ στην ιστορία του NBA»!