ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΓΥΡΟ

Σημαντική διάκριση του ΑΠΘ σε παγκόσμιο διαγωνισμό για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

Στον τελικό γύρο και στην τέταρτη θέση προκρίθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την ομάδα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων”, στο οποίο συμμετέχουν τέσσερα ΑΕΙ της χώρας, με επισπεύδον το τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ.

Η συμμετοχή στον παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό, με τίτλο Eagle Field Challenge (Fully Integrated Evaluation and Development), διοργανώνεται από το “Oil &Gas Geoscience Division” (Τμήμα Υδρογονανθράκων των Γεωεπιστημών) της “European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE)” (Ευρωπαικής Ένωσης Γεωεπιστημόνων και Τεχν. Μηχανικών), ενώ στον τελικό γύρο η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει μια από τις 3 πρώτες θέσεις.

Ειδικότερα, στον τελικό γύρο του παγκόσμιο διαγωνισμού μαζί με το ΑΠΘ βρίσκονται εννέα πανεπιστήμια του κόσμου: Το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (IFP School), το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, το Πανεπιστήμιο της Περούτζια, το Tomsk Polytechnic Univerity της Ρωσίας, το Universiti Teknologi Petronas της Μαλαισίας, το Πολυτεχνείο (TU) του Φράιμπουργκ, το Gadjah Mada University και το Institut Teknologi Bandung της Ινδονησίας, καθώς και το Indian Institute of Technology της Ινδίας.

Σημειώνεται ότι οι συμμετοχές με εξειδικευμένες ομάδες σε Oil and Gas Engineering and Geosciences (Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Γεωεπιστημών) των πανεπιστημίων όλου του κόσμου, ξεπέρασαν τις 70.

Όπως είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο επιβλέπων καθηγητής Κοιτασματολογίας Πετρελαίου του ΑΠΘ, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική με δεδομένο ότι το διατμηματικό μεταπτυχιακό για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων λειτουργεί στο ΑΠΘ, μόλις από το Σεπτέμβριο του 2015. “Στο διαγωνισμό αναμετρηθήκαμε με πανεπιστήμια που έχουν παρουσία δεκαετιών στην έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό”, δήλωσε ο κ. Γεωργακόπουλος.

Να σημειωθεί, ότι κάθε ομάδα έλαβε ηλεκτρονικά ένα πολύπλοκο σύνολο δεδομένων (δυσδιάστατες σεισμικές γραμμές, δεδομένα γεωτρήσεων, γεωλογικά στοιχεία μιας άγνωστης περιοχής), το οποίο θα έπρεπε να αναλύσει σε βάθος και στη συνέχεια να προτείνει ένα σχέδιο ανάπτυξης ενός ή και περισσοτέρων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντός της περιοχής μελέτης.

Για να προκριθεί κάθε ομάδα θα έπρεπε: να ερμηνεύσει απολύτως σωστά το σύνολο των σχετικών με την έρευνα στην περιοχή δεδομένων, να προσδιορίσει τα κοιτάσματα με την πλέον ελκυστική προοπτική και να κερδίσει έναν εικονικό γύρο αδειοδότησης (win the licensing round).