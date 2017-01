ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Ήρεμη και μικρότερη, η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση στη γερμανική πρωτεύουσα

«Ήρεμο σε γενικές γραμμές» ήταν το μεγαλύτερο υπαίθριο πρωτοχρονιάτικο πάρτι της Ευρώπης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας του Βερολίνου, το οποίο έγινε στις 3.00 το πρωί της 1ης Ιανουαρίου 2017.

Πράγματι, αν εξαιρέσει κανείς το μεμονωμένο περιστατικό κάποιου επισκέπτη, ο οποίος φώναξε πριν από τα μεσάνυχτα, «βόμβα-βόμβα-βόμβα», και κάποια μικροεπεισόδια στις συνοικίες, όλα κύλησαν ομαλά. Συνελήφθη βέβαια ο -μάλλον μεθυσμένος ταραχοποιός- πάραυτα και «γιορτάζει τώρα το 2017 μαζί μας», έγραψε με χιούμορ στο τουίτερ η αστυνομία του Βερολίνου.

Μπορεί η προσέλευση να ήταν μικρότερη από άλλες χρονιές, αλλά, όπως αποδείχτηκε, οι περισσότεροι επισκέπτες δεν θέλησαν να παραιτηθούν από τη συμμετοχή τους στο πολύχρωμο και γιγαντιαίο πάρτι γύρω από την Πύλη του Βραδενβούργου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν ήδη από το απόγευμα του Σαββάτου προς την Πύλη του Βραδενβούργου και τη Στήλη της Νίκης, τα δύο άκρα της λεωφόρου της 16ης Ιουνίου, όπου θα γινόταν το παραδοσιακό πρωτοχρονιάτικο πάρτι της γερμανική πρωτεύουσας. Λίγες μόνο μέρες μετά το τραγικό γεγονός στην πλατεία Μπράιτσαντ (Breitscheidplatz), δίπλα στη συμβολική Εκκλησία της Μνήμης (Gedächtniskirche) στο Δυτικό Βερολίνο, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες δεν άφησαν το φόβο να τους πλημμυρίσει και να δηλητηριάσει την εορταστική ατμόσφαιρα της Πρωτοχρονιάς, όπως μας είπαν. Αψηφώντας το τσουχτερό κρύο, και κυρίως το φόβο, άνθρωποι κάθε ηλικίας, αλλά κυρίως νέοι, κάθε εθνικότητας και θρησκείας, συνέρρεαν έως αργά το βράδυ προς τα σημεία εισόδου, όπου ο έλεγχος των αστυνομικών και της περιφρούρησης ήταν εξονυχιστικός. Είχαν απαγορευτεί τσάντες, σακίδια και βαλίτσες κάθε τύπου, όπως επίσης και η μεταφορά και ιδιωτική χρήση πυροτεχνημάτων στον συγκεκριμένο χώρο.

Τη ματαίωση του υπερθεάματος δεν την σκέφτηκαν πάντως ούτε στιγμή στα σοβαρά στην οργανωτική επιτροπή, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου Άνγια Μαρξ. Ήταν όμως σαφές ότι έπρεπε να αυξηθούν δραστικά τα μέτρα ασφαλείας, ενώ ήδη ένα χρόνο πριν είχαν αλλάξει τα σχέδια λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι, όπως αποκάλυψε.

Η περιοχή γύρω από τη λεωφόρο της 16ης Ιουνίου είχε αποκλεισθεί από πολύ νωρίς από την αστυνομία, εν μέρει με βαριά οχήματα, ενώ είχαν τοποθετηθεί εμπόδια από μπετόν στους δρόμους που οδηγούσαν προς το χώρο των εορτασμών. Παράλληλα το τεράστιο πάρκο το οποίο περιβάλλει την λεωφόρο της 16ης Ιουνίου είχε αποκλειστεί με φράκτη χιλιομέτρων. Περίπου 1.700 -ορισμένοι ενόπλοι- αστυνομικοί και 700 άνδρες της περιφρούρησης της οργανωτική επιτροπής είχαν ακροβολιστεί σε όλο το μήκος της λεωφόρου και της γύρω περιοχής, ενώ οι πολυσυζητημένες βιντεοκάμερες είχαν τοποθετηθεί σε όλα τα φανάρια της. Το θέμα της γενικής βιντεοπαρακολούθησης από κεντρικά σημεία της πόλης είναι αμφιλεγόμενο και πρόκειται να απασχολήσει έντονα τα κόμματα μετά τις γιορτές, αφού οι απόψεις για το αν πρέπει ή όχι το μέτρο να επεκταθεί σε όλα τα κεντρικά σημεία του Βερολίνου σε μόνιμη βάση διίστανται.

Γεγονός πάντως είναι ότι η αστυνομία της πόλης έκλεισε τις εισόδους του χώρου του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς ήδη στις δέκα παρά τέταρτο το βράδυ του Σαββάτου διότι είχε πλέον δημιουργηθεί το αδιαχώρητο και τις ξανάνοιξε μετά τα μεσάνυχτα για να μπορούν να αποχωρήσουν όσοι ήθελαν.

Τα μεσάνυχτα ο ουρανός του Βερολίνου φωτίστηκε από 6.000 λογής πυροτεχνήματα, όχι μόνο στο κέντρο αλλά απ’ άκρου εις άκρον της γερμανικής πρωτεύουσας για να γιορταστεί όπως πάντα ο ερχομός του νέους έτους. Same procedure as last year, δηλαδή, ευτυχώς.