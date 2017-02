ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΙΔΙΟΣ

Μίλο Γιαννόπουλος: Δηλώσεις σοκ για την παιδοφιλία από τον ακροδεξιό υποστηρικτή του Τραμπ [ΒΙΝΤΕΟ]

Εντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στις ΗΠΑ νέες δηλώσεις του ο Μίλο Γιαννόπουλος, του ακροδεξιού Ελληνοαμερικανού υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, περί παιδοφιλίας. Δηλώσεις που αυτή τη φορά δεν άφησαν αδιάφορα ούτε τα στελέχη των Συντηρητικών που έχουν κάνει μέχρι στιγμής τα «στραβά μάτια» στην κατά γενική ομολογία προκλητική έως τώρα συμπεριφορά του. Ο ίδιος απάντησε λέγοντας ότι είναι gay και υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ρίχνοντας κατά πάγια τακτική την ευθύνη για το σάλο στην παραποίηση όσων είπε από τα media και τους αντιπάλους του...

Το ποτήρι ξεχείλισε με βίντεο στο οποίο ο Γιαννόπουλος εμφανίζεται να μιλάει για σεξουαλικές επαφές μεταξύ «νέων παιδιών» και μεγαλύτερων ανδρών, οι οποίες μπορούν «να βοηθήσουν τα παιδιά» να... ενηλικιωθούν.

«Αυτοί οι μεγαλύτεροι άνδρες μπορούν να βοηθήσουν τα νεαρά αγόρια να ανακαλύψουν ποιοι είναι», λέει ο Γιαννόπουλος. Επίσης, αναφέρεται λεπτομερώς στη σχέση που είχε ο ίδιος όταν ήταν έφηβος με έναν καθολικό ιερέα.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων στο Twitter, με τους Συντηρητικούς να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στον Γιαννόπουλο.

Ο ίδιος επιχείρησε να ανασκευάσει, λέγοντας σε ανάρτησή του στο Facebook ότι το βίντεο μονταρίστηκε σκόπιμα. «Μίλησα όντως για τις σχέσεις μεταξύ νέων αγοριών και μεγαλύτερων ανδρών που μπορούν να βοηθήσουν τους ομοφυλόφιλους νεαρούς να δραπετεύσουν από την έλλειψη συμπαράστασης ή κατανόησης από τις οικογένειές τους. Αυτό είναι απολύτως αληθές και κάθε ομοφυλόφιλος άνδρας το γνωρίζει. Αλλά δεν μίλησα για κάτι παράνομο και δεν αναφέρθηκα σε αγόρια προεφηβικής ηλικίας», ανέφερε ο Γιαννόπουλος.

Πρόσθεσε, δε, ότι όλα τα θέματα θα πρέπει να συζητούνται και να αντιμετωπίζονται με χιούμορ.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του δεν έπεισαν τους Συντηρητικούς, οι οποίοι τον κατήγγειλαν στο Twitter τόσο για τα σχόλιά του στο επίμαχο βίντεο όσο και για ρατσιστικές και αντισημιτικές δηλώσεις και θέσεις που έχει εκφράσει στο παρελθόν.

Fact: The infection is now in the bone. https://t.co/auaeIvEsAz — John Podhoretz (@jpodhoretz) February 19, 2017

Do the Democrats even need to produce ads in 2018? Just run Milo's pro-pederasty clips and tie them to all Repubs who attended CPAC — Jamie Weinstein (@Jamie_Weinstein) February 20, 2017

I like to think it's been temporarily misplaced. But I can hardly blame you for thinking otherwise. https://t.co/iO8rPy13ZC — Jonah Goldberg (@JonahNRO) February 20, 2017

If you mention Jesus in your bio but are defending Milo, please tell us where you go to church so the rest of us know not to go there. — Steve Deace (@SteveDeaceShow) February 20, 2017

Milo originally: It's OK to have sex with 13 year olds.



Milo's defense: I didn't technically advocate pedophilia.



Idiots: Well OK then! — Matt Walsh (@MattWalshBlog) February 20, 2017

Ο ακροδεξιός Γιαννόπουλος είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του «daddy» (μπαμπά) -όπως τον αποκαλεί- Αμερικανού προέδρου και πριν από μερικές εβδομάδες η παρουσία του στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ αποτέλεσε την αιτία για να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια.

«Είμαι gay και έχω πέσει θύμα κακοποίησης»...

Μετά το σάλο που ξέσπασε, ο ίδιος επιχείρησε να τα μπαλώσει μέσω ανάρτησης στο Facebook

"Είμαι ένας γκέι άντρας και θύμα παιδικής κακοποίησης. Θα ήθελα να επαναλάβω την απόλυτη αποστροφή μου σε ενήλικες που κακοποιούν σεξουαλικά ανηλίκους. Είμαι τρομοκρατημένος από την παιδεραστία και έχω αφιερώσει μεγάλο μέρος της καριέρας μου ως δημοσιογράφος για να αποκαλύψω παιδεραστές.

Συγκεκριμένα, έχω "αποκαλύψει" τρεις - δηλαδή τρεις παραπάνω από όσους με κρίνουν. Και έχω επανειλημμένα εκφράσει την αποστροφή μου στην παιδεραστία μέσα από τη γραφή μου. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτά τα βίντεο, ακόμη και αν ορισμένα από αυτά έχουν επεξεργαστεί απατηλά, δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Εν μέρει φταίω. Η δική μου εμπειρία με έκανε να πιστεύω ό,τι θα μπορούσα να πω ό,τι πιστεύω για αυτό το θέμα" ανέφερε.

Ασχέτως του αν θα καταφέρει να «πείσει» τους υποστηρικτές του, σημειώνεται ότι λόγω των θέσεών αυτών ο ελληνικής καταγωγής υπέρμαχος της ακροδεξιάς έφαγε... «πόρτα» από το συνέδριο της Αμερικανικής Ενωσης Συντηρητικών που του απαγόρευσε να λάβει μέρος σε αυτό...